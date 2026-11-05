El crucero del metal arribará a A Coruña: Lamb of God propone una ruta musical a bordo de un barco desde Southampton

Lamb of God, en una edición pasada del crucero Headbangers Boat

Esta mañana el Resurrection Fest acapara las miradas del mundo del rock y del metal, pero A Coruña también tiene la suya puesta de reojo en otra propuesta que tardará un poco más en llegar. Concretamente en arribar a aguas herculinas, porque la banda de metal estadounidense Lamb of God propone un crucero en 2028 con conciertos a bordo y éste llegará hasta la ciudad coruñesa.

Se trata del llamado 'Headbangers boat', un crucero para los amantes del metal que celebrará su quinta edición en 2028. La ruta propuesta comenzará en la ciudad británica de Southampton y llegará hasta el puerto de A Coruña y se realizará entre el 27 y el 31 de mayo de 2028.

A bordo del crucero habrá conciertos, tanto del propio quinteto estadounidense como de otras bandas invitadas. Aunque se esperan más confirmaciones, de momento el 'cartel' para esta propuesta lo conforman Lamb of God, Bleed from Within, Paleface Swiss, Kublai Khan, Shadows Fall y los británicos Heriot.

Aunque la cita todavía es en 2028, la primera preventa de entradas ya está activa a través de la página web del crucero. Además de los conciertos, habrá sesiones de Dj de Art Cruz, batería de Lamb of God, conversaciones con el vocalista de la banda, Randy Blythe y torneos de póker, entre otras alternativas que se irán anunciando.

Todo esto se hará a bordo del 'Norwegian Jewel', un buque operado por Norwegian Cruise Line con más de 20 años a sus espaldas y que ya ha visitado las dársenas herculinas en más de una ocasión. El recorrido comenzará en Southampton el 27 de mayo, pasará el día siguiente en el mar para llegar el 29 por la mañana a A Coruña y partir a media tarde para volver a pasar un día entero en la mar antes de finalizar de nuevo en la ciudad británica.

Los organizadores del evento destacan en su página web la ciudad coruñesa como una "mezcla de encanto histórico, hermosas playas y la vibrante cultura española". Animan a conocer la Torre de Hércules, recorrer el Paseo Marítimo o degustar el "marisco fresco y tapas tradicionales gallegas". Se trata, dicen, del "lugar perfecto para empaparse de la cultura local y descubrir un nuevo rincón de España antes de volver a bordo para disfrutar de más locura metalera en alta mar".

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