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A Coruña

El coruñés que se coló en el enfrentamiento entre Milei y Pedro Sánchez

Los presidentes de Argentina y España tuvieron un tenso encuentro en la Cumbre Iberoamericana

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
05/11/2026 14:41
Milei y Sánchez se saludan ante la mirada del rey Felipe VI
Milei y Sánchez se saludan ante la mirada del rey Felipe VI
EFE
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Que el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Argentina, Javier Milei, iba a ser tenso era algo que entraba dentro de las previsiones. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que A Coruña se colase en el enfrentamiento.

El presidente de Argentina, Javier Milei, equiparó este jueves el socialismo con el fascismo en un discurso ante Sánchez y los líderes iberoamericanos durante la celebración XXX Cumbre Iberoamericana. En su intervención en el plenario de la cumbre, Milei centró gran parte de su discurso en cargar contra el socialismo y relacionarlo con el fascismo.

Es ahí donde se ha colado una cita del coruñés Salvador de Madariaga. "Advirtió que el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", dijo en su discurso Milei. "Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política", agregó.

El coruñés Salvador de Madariaga fue diplomático y escritor, además de formar parte del Gobierno durante la Segunda República. Un hombre que vivió gran parte de su vida -40 años- en el exilio, el tiempo que duró el franquismo. Diputado y ministro de Instrucción Pública, así como de Justicia, durante la Segunda República, entre otros cargos como embajador de España en Estados Unidos o en París, Madariaga se exilió con el estallido de la Guerra Civil. Durante su etapa fuera del país, entre muchos otros logros, trató de organizar a la oposición al régimen de Franco en el exilio.

Salvador de Madariaga 1976

Medio siglo del histórico regreso de Salvador de Madariaga a su A Coruña natal

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Esto es lo que ha llevado también al Gobierno de Pedro Sánchez a acusar a Milei de "tergiversar" las palabras de Salvador de Madariaga. Desde Moncloa también han asegurado que el modelo socialista que defiende Pedro Sánchez está en las antípodas del fascismo y eso se comprueba comparando al jefe del Gobierno con el presidente argentino. Fuentes del Ejecutivo han salido así al paso de la intervención de Milei. Sobre la frase atribuida a Madariaga, el Gobierno ha subrayado que no se da por aludido y que cada uno tiene derecho a sus ideas. Pero a renglón seguido, las fuentes citadas han lamentado que Milei tergiverse una cita de Madariaga para defender sus ideas.

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