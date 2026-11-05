El 061 atiende una sobredosis en un narcopiso en A Coruña

Patrullas de la Policía Nacional en el lugar de los hechos

El narcopiso ubicado en el número 11 de Agra de Bragua fue el escenario de un nuevo incidente. En este caso, una sobredosis, que sufrió un toxicómano de unos 40 años de edad que fue trasladado al Hospital.

El suceso tuvo lugar poco antes de las cuatro de la tarde. Como la sobredosis ocurrió dentro del narcopiso, fue necesaria escolta policial por parte de patrulleros del 091, que acompañaron a los sanitarios del 061, pero no se produjeron incidentes.

Un incendio eléctrico deja a oscuras el edificio que acoge el narcopiso de Agra de Bragua Más información

El toxicómano pasó el resto del día en Urgencias, en observación, con un pronóstico reservado. Sin embargo, la situación vuelve a poner de manifiesto el problema que supone para los vecinos la existencia de un narcopiso que fuentes policiales consideran el más activo de A Coruña.

El trasiego de clientes, los altercados, e incidentes como robos en las proximidades por parte de toxicómanos que buscan algo que entregar a cambio de una dosis son muy habituales. También se produjo recientemente un incendio eléctrico, lo que podría estar relacionado con el hecho de que el narcopiso robe la electricidad.