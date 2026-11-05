De los videojuegos al análisis de datos: abre el plazo para los programas de empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña

Inauguración de la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio German Barreiros

La Cámara de Comercio de A Coruña ha abierto el plazo de inscripción para una nueva programación de cursos del programa Talento Joven, una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes menores de 30 años que busca mejorar su empleabilidad mediante formación especializada adaptada a las necesidades reales del mercado laboral.

El programa Talento Joven forma parte de la apuesta de la entidad por la formación y el empleo como herramientas para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.

La nueva oferta formativa, que se desarrollará entre noviembre y diciembre, abarca ámbitos profesionales con una elevada demanda de empleo e incluye cursos presenciales y virtuales en directo. Entre las acciones programadas figuran formación en inglés con certificación oficial, Excel y análisis de datos con Power BI, personal administrativo y apoyo para gestorías, diseño y desarrollo de videojuegos, panadería y repostería, estética profesional e iniciación a DJ profesional.