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A Coruña

De los videojuegos al análisis de datos: abre el plazo para los programas de empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña

Talento Joven forma parte de la apuesta de la entidad por la formación

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/11/2026 12:03
Inauguración de la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio
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La Cámara de Comercio de A Coruña ha abierto el plazo de inscripción para una nueva programación de cursos del programa Talento Joven, una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes menores de 30 años que busca mejorar su empleabilidad mediante formación especializada adaptada a las necesidades reales del mercado laboral. 

El programa Talento Joven forma parte de la apuesta de la entidad por la formación y el empleo como herramientas para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.

La nueva oferta formativa, que se desarrollará entre noviembre y diciembre, abarca ámbitos profesionales con una elevada demanda de empleo e incluye cursos presenciales y virtuales en directo. Entre las acciones programadas figuran formación en inglés con certificación oficial, Excel y análisis de datos con Power BI, personal administrativo y apoyo para gestorías, diseño y desarrollo de videojuegos, panadería y repostería, estética profesional e iniciación a DJ profesional.

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