Cuenta atrás para la Fiesta de la Rosa Coruñesa: el plazo de inscripción termina el sábado

Fotografía de la Fiesta de la Rosa de 2025

La solidaridad volverá a reunir a los coruñeses el próximo 14 de noviembre con motivo de una nueva edición de la Fiesta de la Rosa Coruñesa. La iniciativa, organizada por la Real Orden de Caballeros de María Pita, destinará este año los fondos recaudados a la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC).

Quienes deseen participar tienen hasta este sábado, 7 de noviembre, para formalizar su inscripción. La celebración tendrá lugar en el salón Victoria del Hotel Finisterre, donde los asistentes están convocados a las 21.00 horas para disfrutar de una velada que combinará gastronomía y solidaridad.

La aportación para asistir a la cena será de 70 euros. Además, las personas que no puedan acudir también tendrán la oportunidad de colaborar mediante la denominada fila cero, realizando una donación para apoyar la labor de la asociación coruñesa.

Tanto las aportaciones de los asistentes como las donaciones se realizarán a través de la cuenta bancaria ES09 2100 2268 7702 1020 5529. Para obtener más información o resolver dudas sobre la inscripción, la organización ha habilitado el correo electrónico ordendecaballerosdemariapita@gmail.com y el teléfono 630 783 575.

La velada contará con diferentes propuestas para los participantes, entre ellas las tradicionales rosas, un photocall, un sorteo de regalos y una cena.

Una iniciativa solidaria con trayectoria

La Fiesta de la Rosa Coruñesa se ha consolidado como una cita solidaria impulsada por la Real Orden de Caballeros de María Pita para respaldar el trabajo de diferentes entidades sociales. En ediciones anteriores, los fondos recaudados se destinaron a organizaciones como Cáritas Interparroquial, la Asociación Down, AFACO (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer), Tierra de Hombres y FEGEREC (Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas).

La beneficiaria de esta edición será ABAC, una asociación que trabaja en A Coruña para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como la anorexia y la bulimia.