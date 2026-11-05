Cristina de Suecia, las 'Musas' y la reconstrucción del Parnaso: "Creo que no le damos la importancia suficiente"

Manuel Arias Martinez, durante una conferencia pasada en la Fundación Barrié Xose Duran

Esta tarde da comienzo en la Fundación Barrié (19.30) una nueva edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, que se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado. El encargado de abrir esta propuesta es el jefe de escultura desde 1700 del museo madrileño, Manuel Arias Martínez, que se centrará en el conjunto escultórico de las 'Musas', adquiridas en su momento por Cristina de Suecia y que acabaron en el Museo del Prado en el siglo XIX.

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"Este año se celebra el 400 aniversario del nacimiento de una figura singular como es la reina Cristina de Suecia", apunta Arias como uno de los motivos para elegir hablar de estas creaciones. Tras convertirse al catolicismo, la soberana acaba en Roma, convertida allí en "mecenas de las artes, una coleccionista exquisita". Igual de exquisita que la colección de las 'Musas', "creada en el siglo XVII por escultores en la órbita de Bernini y que la reina colocó en su palacio para reconstruir el Parnaso, ese lugar ideal donde las musas, las inspiradoras del arte y de las ciencias, vivían junto al dios Apolo", apunta Arias.

Era, explica, una manera "de integrar en su palacio esa idea que tenía del conocimiento, del saber, del estudio, que ella perseguía ante todas las cosas". "No era una colección muy numerosa, pero sí exquisita, que había ido comprando a familias romanas o adquiriendo en excavaciones arqueológicas del momento. Las 'Musas' eran la perla de su colección", detalla.

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Cristina de Suecia era una mujer que decía haber "nacido libre, que viviría libre y moriría libre", indica Arias. "Desde muy temprano estuvo interesada en el mundo de la cultura clásica", señala, recordando que incluso se llevó a Descartes a Estocolmo para que le diese clases de filosofía. "Descartes fallece allí, yo creo que por los fríos que pasó en Suecia", comenta entre risas. "Pero ese interés por el estudio y el mundo de la antigüedad le hizo encontrar en Roma el lugar más adecuado, porque desde allí podía, de alguna manera, transportarse a la antigüedad", afirma.

Elegir una sola obra para hablar de ella

Este ciclo que vivirá la Fundación Barrié hasta diciembre permite a personalidades del Museo del Prado y del mundo de la cultura decidirse por una obra, o un grupo muy reducido de ellas, para centrar ahí su conferencia. "Me parece una forma de que no nos veamos ceñidos a algo fijado previamente, de alguna manera manifestamos así nuestro gusto, nuestra pasión por un tema u otro", dice Arias ensalzando la propuesta. "También permite reparar en esas piezas que son tan significativas dentro de la colección de un museo como el Prado, que es un símbolo nacional, un lugar de referencia del que nos tenemos que sentir orgullosos".

El Museo del Prado es un símbolo nacional, un lugar de referencia del que nos tenemos que sentir orgullosos Manuel Arias Martínez

Arias elige estas 'Musas' por encontrarse en el centro del edificio Villanueva, el inmueble histórico del Prado, justo debajo de las 'Meninas'. Este conjunto escultórico destaca entre toda la colección procedente de Cristina de Suecia, "pero yo creo que no le damos la importancia que verdaderamente tienen".