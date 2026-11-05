Plano del proyecto del puerto de As Yacentes Autoridad Portuaria

Cuando las diferentes tragedias marítimas en las costas coruñesas hicieron pensar en alternativas para la ubicación de los muelles petroleros de la ciudad, surgió primero una idea, precisamente, para construir un puerto exterior allá donde explotó el ‘Urquiola’. Un bajo del buque que en 1976 arrojó miles de toneladas de crudo al mar chocó contra unas agujas de roca (que se volaron en 2003) que no salían en las cartas de navegación en el banco de As Yacentes, en la entrada de la ría coruñesa, donde veinte años y otra tragedia marítima (la del ‘Mar Egeo’) después se planteó construir lo que finalmente terminaría llegando a buen puerto en Punta Langosteira.

Corría pues el año 1996 cuando llegó la primera propuesta concreta para trasladar el muelle petrolero a la ría, a cargo del ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez. Fueron el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria (presidida entonces por Jesús Pintos) quienes le encargaron un proyecto que preveía construir una dársena en el exterior de la bahía y conectar mediante un puente faraónico de unos seis kilómetros de longitud Punta Herminia con Seixo Branco, y que habría apoyado su trazo en As Yacentes.

Un crucero navega cercano a la Torre, con la zona de As Yacentes de fondo Carlota Blanco

Era algo titánico. Habría contado con varios carriles de circulación y vías de ferrocarril, lo que habría permitido conectar A Coruña con Oleiros con una nueva vía de comunicación. El proyecto también requeriría de diques para crear una zona de agua resguardada: uno habría salido de la península coruñesa y el otro de Mera. Además, también se planteó un oleoducto submarino para conducir los productos petrolíferos a Bens.

El proyecto fue criticado y enseguida descartado por quien heredó, ya en 1996, la presidencia del Puerto: Juan Manuel Páramo Neyra. El responsable señaló que este plan presentaba deficiencias como que las mercancías peligrosas seguirían operando en la ría y no evitarían que se produjese otro desastre como el del ‘Mar Egeo’, además de la complejidad de llevar el oleoducto hasta allí o de construir un puente y un dique que habrían dificultado sobremanera el tránsito de buques en la zona, que además no se habría visto reducido como se pretendía.

El Ayuntamiento siguió unos años peleando por la idea. Informó en 1999 que el proyecto establecía 800 metros de atraque ampliables a 1.200 y un calado máximo de 25 metros y mínimo de ocho. La respuesta del Puerto, que desde 1997 se embarcó en el estudio de otras zonas para construir el puerto exterior, fue volver a negarse al considerar que una obra de tal calado era inviable.

Estudios de viabilidad

De hecho, con Páramo Neyra al timón, la Autoridad Portuaria contrató en el año 1997 a una empresa para que se hiciese cargo del análisis de los fondos marinos situados entre las zonas de Bens y de Caión para encontrar el mejor lugar posible para construir la dársena exterior. El estudio, ya entonces, señaló a Punta Langosteira, en el municipio de Arteixo, como la ubicación idónea.

Entre los argumentos expuestos, destacaban que Punta Langosteira era un lugar óptimo desde el punto de vista territorial, al ubicarse lejos de grandes núcleos urbanizados pero cerca de polígonos industriales. También mencionaban la facilidad de los accesos por carretera y la viabilidad técnica de la obra como puntos a favor del lugar en que finalmente sí se emplazó el puerto exterior.

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En cuanto al proyecto de As Yacentes, Páramo Neyra reiteraría años más tarde, en una entrevista para el libro ‘La génesis de Langosteira’, que era “una idea inviable desde el punto de vista de la ingeniería”. También llegó a confirmar que se estudiaron otras ubicaciones dentro de la ría: “Sería mucho más fácil construirlo aquí dentro, sería más fácil y más barato, pero las rías hay que conservarlas”.