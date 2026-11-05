Comienza en A Coruña el último corte ferroviario antes de la apertura de la intermodal

Una vez más, y ya van tres, la estación de tren provisional se ha convertido en una de autobuses, en la que los viajeros formaban cola en la explanada para subirse al autocar que les llevaría a su destino en vez de a un vagón. El motivo es el 'apagón ferroviario' que durará una semana. El último antes de la apertura de la nueva estación de tren, que está prevista para principios de enero.

Los empleados de la estación se encontraban en la explanada para responder a todas las preguntas de los usuarios, así que todo marchó razonablemente bien. Los que no tenían billete, pero sí abono, ni siquiera tuvieron que entrar para comprarlo: se lo vendieron allí mismo.

Por supuesto, hubo retrasos. A los que se subían al autocar camino a Santiago, que se llenó rápidamente, les informaron de que tardarían quince minutos más en llegar a su destino que si hubieran viajado en tren.

Para muchos, esto supuso un inconveniente. pero esta vez la mayoría sí se había enterado, por un medio u otro, del corte, así que habían tomado sus precauciones.

Por otro lado, la avenida del Ferrocarril registró algo de congestión al juntarse los autobuses con los taxis y el tráfico habitual en la avenida. Hay que decir que no todos los conductores respetan la señalización, que les obliga a girar a la derecha cuando salen de la estación, precisamente para evitar esos atascos.