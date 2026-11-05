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A Coruña

Bodega Berciana de A Coruña: nacida con todas las de la ley y rescatada por orgullo de barrio

Fundada por dos policías nacionales hace más de 40 años, es ahora un símbolo de la resistencia de la Sagrada Familia, donde los vecinos se niegan a ver más bajos vacíos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
05/11/2026 19:20
El BercianoâTascas de toda la vidaâ
Juan Rodríguez, dueño de la Bodega Berciana
Javier Alborés
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Del mismo modo que antiguamente se exigían una serie de condiciones para la diferencia entre pueblo, villa y ciudad, puede decirse que lo que no puede faltar para ser considerado un barrio de toda la vida es su propia tasca o bodega. Y, del mismo modo que la Sagrada Familia es uno de los puntos en los que mayor sentido de pertenencia desprenden los vecinos de siempre, a la hostelería y al comercio ha habido que aplicarles un plan de rescate ante las señales de agotamiento que transmitían. Así, la Bodega Berciana (Alberto Datas Panero, 14) puede considerarse tanto un ejemplo de tradición como de la renovada ambición por marcar un punto y aparte en la economía de la Sagrada.

El BercianoâTascas de toda la vidaâ
Zapatillas firmadas por Atou Diagne, ex del Básquet Coruña
Javier Alborés

Recién pasada la celebración de sus cuatro décadas de vida, puede considerarse que la Bodega Berciana ha vivido el antes y el después del barrio: desde la estigmatización y la generación perdida de finales de los 80, hasta una más reciente voluntad de marcar distancias respecto a esa leyenda negra.

Policía

Fundada por dos policías nacionales, uno de ellos natural de la quinta provincia gallega, desde hace cinco años ha pasado a formar parte del grupo de empresas de Juan Rodríguez (Nuevo Dino’s, Mundial 82, Rodríguez o la Bodega Berciana, además del centro social). Además, es presidente de la asociación vecinal, por lo que entendió que detrás de su labor económica también debe haber una sentido de la responsabilidad con la Sagrada Familia: “Cogí el traspaso justo después de la pandemia, por defunción en la propiedad, y la decisión de hacerme con la bodega tiene que ver con ser el presidente de la asociación vecinal y no querer ver más bajos vacíos en la Sagrada”. De hecho, ha llegado al punto, con su grupo, de hacerse la competencia a sí mismo.

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Si bien es la primera tasca tradicional que entra en su grupo empresarial, Rodríguez no ha tardado en entender la significación de este tipo de locales. “No son santo de mi devoción, pero sí algo típico de los barrios, una especie de centro social donde ver siempre a la misma gente. Son locales muy planos”, dice.

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Sin embargo, cuando intentó dar un giro y convertirlo en una vinoteca más moderna, se encontró con la resistencia de su propia clientela. “No fui capaz, no encajó”, reconoce. Sobre el reciente idilio entre las nuevas generaciones y los bares de toda la vida, Rodríguez explica: “Son más económicos que un bar tradicional y lugares de reunión muy bonitos, en los que nadie se encuentra incómodo”. Y es que ser de la Sagrada y sentirse incómodo en la Bodega Berciana es imposible, con sus guiños al club de chave, a los elementos del rural gallego y berciano y, por supuesto, al Dépor, quizás el otro gran elemento común de los bares de toda la vida. 

Bodega Berciana (Alberto Datas Panero 14)

FUNDACIÓN: 1985 
PRECIO VINO: 1,10 € PRECIO JARRA: 3,50 € 
PINCHO MÁS HABITUAL: Tripa y callos 
LITROS POR SEMANA: 100 
CLIENTE MÁS HABITUAL: Chucho, Manuel y Julio

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