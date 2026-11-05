Alvedro despega de nuevo: Volotea ya opera sus rutas nacionales en A Coruña

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro Quintana

El aeropuerto de A Coruña ya vuela más lejos. Volotea regresa a Alvedro para estrenar tres de las cinco rutas nacionales que ampliarán la conectividad de la terminal tras la fuga de varias conexiones en el último año. Bilbao, Málaga y Valencia aparecen desde hoy en la parrilla de destinos del aeropuerto herculino, a la que mañana se sumará Sevilla, ruta histórica en el aeródromo. No será la última incorporación: Alicante llegará el 2 de diciembre. Todo ello tras el concurso del Consorcio de Turismo convocado en agosto.

El contrato de estas rutas firmado con Volotea tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros.

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El primer vuelo que estrene los nuevos enlaces será el de las 09.40 horas, que partirá a Málaga. Después, a las 10.45, saldrá el primer avión destino a Valencia; y ya a las 14.25 horas será el turno del primer vuelo a Bilbao. “Recuperamos una conectividad estratégica en el plano nacional que no teníamos. Hasta ahora a nivel peninsular estábamos conectados exclusivamente con Madrid y Barcelona, por lo que estas cuatro rutas nuevas, a falta de Alicante, que será en diciembre, nos van a diversificar de nuevo la oferta en el ámbito nacional”, señala el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto.

“Recuperamos una conectividad estratégica en el plano nacional que no teníamos”, señala Maroto

Dos de estos destinos “no llevaban mucho tiempo suspendidos”. Se trata de Málaga y Valencia, que se perdieron de la parrilla de destinos a finales de la temporada de invierno pasada, por lo que se recuperan siete meses después. “Son dos rutas estratégicas perfectamente consolidadas en Alvedro y que parece que, según han avanzado los niveles de venta, ya disponen de bastantes plazas reservadas”, añade el portavoz.

Bilbao dejó de operarse el 8 de enero de 2024. Hasta aquel entonces, era precisamente Volotea la aerolínea que operaba esta ruta que se recupera casi tres años más tarde. Sevilla, por su parte, es una conexión que durante su estancia en Alvedro se ganó el título de ‘histórica’, ya que llegó a ser la cuarta ruta del aeropuerto antes de la pandemia, con Vueling, moviendo a 100.000 usuarios anuales. Ahora, no obstante, tal y como puntualiza el portavoz de Vuela Más Alto, “no va a llegar a esas cifras debido a la oferta más reducida que presenta Volotea, pero todos son nodos estratégicos”.

Avance de las conexiones

Alberto Maroto explica que Alvedro contará, en la mayoría de las nuevas rutas, con “más frecuencias” que en su pasado en la terminal. Además, algunas experimentarán una variación de número de vuelos con el paso de los meses. Por ejemplo, “Sevilla empezará con dos frecuencias semanales, pero subirá a cuatro a lo largo de los próximos meses”, dice. Málaga y Valencia también se estrenarán con dos, “pero algún mes tendrán tres”.

Diferente es la situación aparente de Bilbao, ruta que se mantendrá en las dos frecuencias a la semana. “El problema es la capacidad; si bien el número de plazas nos parece adecuado, el número de vuelos no nos parece suficiente. Creemos que una ruta como Bilbao debería ser operada con aeronaves más pequeñas, pero más veces”, señala el portavoz de Vuela Más Alto.

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Para el experto, el regreso de Volotea se resume en una “muy buena noticia en todos los casos”, y espera que se trate de la “antesala de un mayor despliegue de la compañía, tanto reforzando el número de vuelos, como la inclusión de posibles nuevos destinos adicionales”.

‘Parón’ operativo

Las rutas sufrirán un recorte de frecuencias en los meses considerados más ‘flojos’ de tráfico de pasajeros. En enero y febrero, por ejemplo, habrá una especie de ‘parón’ en todas las rutas, excepto Sevilla. Maroto explica que esto se debe a una “estrategia interna de la compañía, que no opera en los meses de menor demanda. Lo que hace reducir el número de aeronaves que tiene en vuelo. En A Coruña, no obstante, hacemos una lectura crítica porque las rutas se comportan de manera correcta y en la anterior operativa de Volotea en Alvedro no hubo estos recortes. La compañía conoce el historial operativo del aeropuerto”.

Así, por ejemplo, Alicante solo tendrá dos frecuencias en todo el mes de enero, ninguna en febrero y solo cuatro en marzo. En abril recuperará los dos vuelos semanales. Bilbao, por su parte, solo operará dos frecuencias en enero, siendo tres en febrero, hasta recuperar la normalidad en marzo. Misma situación se dará con Málaga y Valencia, que en abril y mayo tendrán tres frecuencias.

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Sevilla siempre contará con dos frecuencias semanales, pasando a tres en marzo. Ya entre los meses de abril y junio aumentará su oferta a cuatro vuelos a la semana. El caso de las rutas a Andalucía deja una “buena y atractiva” conectividad en 2027, dice el portavoz de la entidad. Y es que pese a comenzar a operar en invierno los lunes y viernes, en el caso de Málaga, y los martes y sábados, en el de Sevilla, en la temporada estival, que va desde finales de marzo hasta octubre, las frecuencias aumentarán hasta el punto de conectar A Coruña con Andalucía seis de los siete días de la semana. Así, desde finales de marzo, A Coruña y Sevilla contarán con vuelo los lunes, miércoles, viernes y domingos, por lo menos hasta julio. Según la página web de Volotea, este número de frecuencias se retomaría en septiembre. Málaga, por su parte, desde finales de marzo tendrá vuelos los martes, jueves y domingos hasta junio, retomando esta cantidad de vuelos en octubre. Es decir, los coruñeses podrán volar a Andalucía, y viceversa, todos los días menos los sábados, contando los domingos con conexión tanto a Málaga como a Sevilla.

Las frecuencias a Andalucía aumentarán hasta el punto de llegar a seis de los siete días de la semana

En el caso de la Comunidad Valenciana, Alvedro y los aeropuertos de Valencia y Alicante tendrán hasta cuatro días de enlaces. A Coruña y Valencia estarán conectadas, desde finales de marzo, los lunes, miércoles y viernes hasta junio –en octubre será los miércoles, viernes y domingos–.

Las rutas a Málaga y Valencia deberán ofrecer, cada una, 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año. Bilbao, 180 vuelos anuales y un mínimo de 32.400 plazas al año; Alicante, entre 146 y 180 vuelos anuales según la anualidad del contrato, con hasta 32.400 plazas; y Sevilla, la que más vuelos tendrá, deberá incluir entre 288 y 352 operaciones anuales según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas.

Pese a la buena noticia que estas conexiones suponen para la terminal de Alvedro, la alarma saltó el pasado 30 de septiembre, cuando Volotea se acogió al preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. El fin es blindar la reestructuración de su deuda con el objetivo de evitar el concurso.

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El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, aseguró a principios de octubre que el Ayuntamiento mantiene “conversaciones continuas” con la aerolínea, la cual traslada “que no peligra el cumplimiento que tienen que ejecutar en A Coruña”. Es decir, las rutas que se estrenan hoy no se verán afectadas “en ningún caso” por la situación financiera que atraviesa la compañía: “Tienen unas obligaciones y unos compromisos que no se verán perjudicados”, añadió el edil. Alberto Maroto, por su parte, sostiene que la situación “no parece tan crítica como se ha intentado dar a conocer con una bola que se ha hecho muy grande”.

Vuelos internacionales

Ahora que la hoja de ruta del Consorcio de Turismo avanza en el ámbito nacional, solo queda aumentar conexiones internacionales. Gonzalo Castro anunció en agosto que esta segunda fase, centrada en añadir destinos fuera de España a la terminal coruñesa, se ejecutará este otoño. El Ayuntamiento e Inditex firmarán un convenio por el cual la empresa textil aportará 1,5 millones de euros en concepto de “promoción turística” de la ciudad. Este acuerdo estará en vigor durante 2026 y 2027, con opción a prorrogarlo un año más.

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Como aspecto más destacado del acuerdo, parte del dinero se destinará a la “conectividad aérea” de A Coruña, con “acciones asociadas a la apertura de nuevas rutas”, al “refuerzo de conexiones existentes” o a “la consolidación de enlaces estratégicos”.

Se incluyen específicamente conexiones internacionales cuya promoción prevé licitar el Consorcio de Turismo, con “vigencia estimada desde el último trimestre” de este año y durante tres trimestres de 2027, para los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul.

También se mencionan otras “rutas de ámbito estatal que contribuyan a mejorar la accesibilidad y competitividad turística de A Coruña”, según indica el texto de este convenio. Así, Alvedro no solo aumenta su presencia en los aeropuertos de España, sino que volará cada vez más lejos.