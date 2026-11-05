La tecnológica Altia crece en Cataluña con la apertura de una nueva oficina

Nueva oficina de Altia en Barcelona Altia

Altia, grupo tecnológico con sede en Oleiros y con orígenes en A Coruña, avanza en su apuesta por Cataluña con la apertura de una nueva oficina en Barcelona. La empresa explica que este espacio está situado “en un polo tecnológico de referencia en la ciudad” y que acompaña “el crecimiento de su equipo en la región” y refuerza su capacidad para seguir desarrollando “proyectos tecnológicos junto a sus clientes”.

“La nueva oficina representa un paso más en la estrategia de la compañía para consolidar su presencia en el mercado catalán, fortalecer las relaciones con el tejido empresarial e institucional y generar nuevas oportunidades de negocio”, destaca.

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Actualmente, cuenta con más de 200 profesionales en Cataluña. La compañía señala que la nueva oficina refleja la “voluntad” de consolidar su presencia en un territorio estratégico” y seguir construyendo relaciones de largo recorrido con sus clientes. “La apertura de la nueva oficina se enmarca en esta evolución y en la apuesta por continuar desarrollando su actividad en Cataluña con una visión a largo plazo”, afirma.

La nueva oficina de Barcelona está concebida para dar respuesta a las necesidades de un “equipo en crecimiento” y acompañar “la evolución de la actividad de Altia en la región”, según afirma la empresa con sede en Oleiros. Con este nuevo espacio, busca fortalecer su presencia, impulsar el desarrollo del talento y poner sus capacidades tecnológicas al servicio de los proyectos de sus clientes.

“La apertura de esta nueva oficina refleja el momento de crecimiento que estamos viviendo en Cataluña y nuestra ambición de seguir avanzando junto a nuestros clientes”, afirma Alberto Marín, director de Altia en Barcelona. También indica que en esta zona de España dispone de “un equipo con un enorme talento y conocimiento del mercado”.

Integración

El crecimiento en Cataluña también está vinculado a la incorporación de IN2, consultora tecnológica con sede en Barcelona y más de 30 años de trayectoria que se integró en el grupo en diciembre de 2024. Esta operación supuso un paso importante en la estrategia de crecimiento de la compañía, al sumar nuevos profesionales y ampliar sus capacidades tecnológicas en ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, el turismo, el transporte y la industria 4.0.

Según explica la compañía, la integración de ambos equipos ha permitido reforzar el conocimiento del mercado local, ampliar la propuesta tecnológica y explorar nuevas oportunidades para acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital. "La combinación de experiencia, conocimiento sectorial y capacidades tecnológicas contribuye a fortalecer la actividad de la compañía en Cataluña y a desarrollar nuevas relaciones con empresas e instituciones de la región", indica.