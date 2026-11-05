Abanca lanza un nuevo servicio de asesoramiento filantrópico para clientes de banca privada

Imagen divulgada por Abanca sobre el nuevo servicio de asesoramiento filantrópico

Abanca da un nuevo paso en la evolución de su modelo de negocio con el lanzamiento de un nuevo servicio de asesoramiento filantrópico. Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado, en el que explica que esta solución está diseñada específicamente para acompañar a individuos, familias y empresas del segmento de banca privada en la definición, estructuración y desarrollo de sus proyectos de impacto social y medioambiental.

"Con este movimiento, la entidad está a la vanguardia del sector bancario en España, adoptando una práctica altamente consolidada en las principales firmas internacionales de banca privada. El objetivo del banco es ofrecer una cobertura integral que trascienda la gestión financiera tradicional para poner el foco en el propósito, el compromiso social y la continuidad del legado patrimonial de sus clientes", asegura.

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El líder del equipo de Banca Privada, Entidades Sin Ánimo de Lucro e Impacto de Abanca, Armando Fandos, enfatiza que queremos ayudar a los clientes a entender que, más allá de la donación, la filantropía es una "herramienta" con la que es posible contribuir a proyectos a largo plazo que sean verdaderamente transformadores y generen impacto. "Gracias a la estrecha colaboración con nuestro Trabajo Social, Afundación y nuestro profundo conocimiento del ecosistema de entidades sin ánimo de lucro, ofrecemos un apoyo experto durante todo el proceso", afirma.

¿Cómo funciona este servicio? La entidad con sede operativa en A Coruña indica que trabaja con el cliente para definir su visión, identificar motivaciones privadas, delimitar el problema social o ambiental que busca abordar e involucrar a la familia en el proyecto. Además, la estrategia se diseña analizando los vehículos legales y fiscales más adecuados y creando alianzas estratégicas. Finalmente, se incorpora la reflexión sobre el impacto generado para comprender con precisión los resultados obtenidos.