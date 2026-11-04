Vuelve Revolta Market, el ‘Vinted’ coruñés con más diversidad de tallas y prendas

Martina Lubian posa con el cartel de la primera edición de Revolta Market

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en el mundo de la moda es justo lo contrario. El mejor ejemplo está en Revolta Market, un mercadillo de ropa de segunda mano que, como si de un ‘Vinted’ en vivo se tratase, vuelve con su segunda edición y la intención de convertirse en una cita ineludible para los coruñeses.

Será el sábado 21 de noviembre cuando la Bodega Martirio se convierta en el paraíso de los amantes de los mercadillos, con uno que destaca por su diversidad de prendas y tallas. Detrás de él, está la creadora de contenido de moda sostenible y consumo consciente Martina Lubian, cuya cuenta de Instagram ronda los 40.000 seguidores.

El éxito del primer mercadillo, que se celebró el pasado 12 de septiembre en la calle Orzán, ha llevado a Lubian a lanzar esta segunda edición que ya ha agotado todas las plazas para vendedores. Fue apenas 24 horas después de anunciarlo cuando colgó en redes el cartel de cupo completo ante la enorme cantidad de personas interesadas en vender su ropa.

Aunque ya no hay oportunidad de vender, sí de comprar y darle una segunda vida a esas prendas el próximo 21 de 11.00 a 19.00 horas.