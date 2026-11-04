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A Coruña

Vuelve la Feira de Libros Tarados del Galgo Azul este sábado 7  

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 22:15
Feria de libros tarados
Una imagen de la primera edición de la Feria de Libros Tarados
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El próximo sábado 7 de noviembre, la librería Galgo Azul organiza la segunda edición de la Feira de Libros Tarados da Coruña. La cita tendrá lugar en la sede de la librería ubicada en el bajo de la Av. Gramela 16-18.

En dos turno, el primero de 10.30 a 14.00 horas, y el siguiente de las 17.00 a las 20.00, nueve editoriales pondrán a disposición del público asistente, un lote de 1.000 libros con pequeñas taras o imperfecciones y con precios promocionales, hasta de un 40% de descuento sobre el valor del mercado. 

Feria de Libros Tarados en Galgo Azul de A Coruña

Los coruñeses demuestran en Galgo Azul ser los más ‘tarados’ por los libros

Más información

El pasado mes de abril, centenares de personas se acercaron a la librería del Agra del Orzán para disfrutar de la primera edición de esta iniciativa, que en sus primeras cuatro horas agotó el stock disponible. 

Cartel de la segunda feria de libros tarados
Cartel de la segunda feria de libros tarados
Galgo Azul
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