Piden que Monte das Moas sea una mezcla de las calles Sagrada Familia y Barcelona para echar a los coches

Un niño transita por la zona peatonal de la calle Monte das Moas

Lo que los residentes denominan como “convivencia vial” entre Os Castros y O Castrillón vuelve a estar en el punto de mira. La calle Monte das Moas, en su tramo peatonal con preferencia para los viandantes, se ha convertido en un quebradero de cabeza para residentes y familias de la zona. A pesar de contar con la correspondiente señalización vertical que regula su uso y restringe el acceso rodado, el sentir de parte del vecindario es que estas normas se han transformado “en papel mojado”.

El momento crítico de la jornada se concentra a primera hora de la mañana, coincidiendo con la entrada de los alumnos del CEIP Anxo da Garda. Pasadas las 09.00 horas, la vía experimenta una elevada afluencia de niños y familias. En ese mismo margen de tiempo coexisten las labores de carga y descarga, un “choque de usos”, según los padres, que genera situaciones de constante peligro. Según denuncian los propios afectados, “el horario regulado para los repartidores apenas se respeta”, a lo que se suma el tránsito impune de vehículos privados que cruzan la calle “a velocidades inadecuadas”, como si de una vía convencional se tratara.

Vehículos de emergencias

Más allá del peligro para los escolares, los usuarios habituales de la calle entienden que la saturación de coches aparcados a lo largo de la vía plantea un grave problema de seguridad urbana. “Es habitual encontrar vehículos estacionados que ocupan todo el ancho de la calzada, imposibilitando no solo el tránsito de personas mayores o con movilidad reducida, sino también el eventual paso de servicios de emergencia como la Policía Local, ambulancias o camiones de bomberos”, relata un padre.

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“El Ayuntamiento de A Coruña ha enviado en ocasiones puntuales a patrullas del 092 para ejercer una labor disuasoria”, reconocen los mismos denunciantes. Pero los vecinos consideran que la presencia policial es solo un parche temporal que no resuelve el problema de fondo. “En cuanto la patrulla se va, la dinámica vuelve a ser exactamente la misma”, señalan los residentes de la zona.

Para atajar la situación de forma definitiva, la comunidad vecinal plantea ir un paso más allá de la simple señalización vertical, la cual “pasa desapercibida” para la mayoría de los conductores. Entre las propuestas que barajan destaca la transformación visual y física del entorno, tomando como referencia intervenciones de éxito en otros puntos de la ciudad.

Por un lado, sugieren el cambio de color o textura del pavimento, a imagen de la arteria peatonal de la calle Barcelona, para que el conductor perciba de forma instintiva que se adentra en un espacio exclusivamente residencial.

Por otro, proponen la instalación de barreras arquitectónicas o elementos vegetales, como los grandes maceteros empleados en el barrio de la Sagrada Familia, que restrinjan físicamente el paso e impidan que la vía siga pareciendo una calle al uso. Y todo para que sus hijos crucen con tranquilidad.