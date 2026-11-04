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A Coruña

Noventa comercios de A Falperra ya celebran la Navidad con sus propias luces

La idea surgió en 2024 con el objetivo de dotar al sector de una decoración común y alegrar las calles del barrio durante las fiestas 

Lara Fernández
Lara Fernández
04/11/2026 22:42
Cortina de luces en el exterior de un local
Cortina de luces en el exterior de un local
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Como es tradición, los comercios de A Falperra se unen cada Navidad para aportar a sus calles mayor iluminación. Este año se han adelantado, y es que las cortinas de luces amarillas ya decoran noventa establecimientos de la zona de Pla y Cancela, Cuesta de la Unión e incluso Juan Flórez, entre otras. “Se le da vida al comercio y el barrio tiene más luz para que se note que estamos en Navidad y la gente que visite nuestro barrio se anime”, señala el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes La Falperra, Jaime Suárez. 

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El número de comercios participantes en esta iniciativa ha crecido, al pasar de los ochenta a los noventa actuales. La idea surgió en 2024 con el objetivo de dotar al sector de una decoración común y alegrar las calles del barrio durante las fiestas. 

La asociación siempre ha desarrollado algún proyecto navideño. Antes de las luces, colocaban vinilos de árboles en los escaparates, aunque hace unos años lo cambiaron por un belén. Así, cuando se lleve a cabo el encendido de las luces en toda la ciudad, cuya fecha no ha sido anunciada todavía por el Ayuntamiento, las calles de A Falperra brillarán con más intensidad gracias a su tejido comercial. 

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