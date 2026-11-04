Modiña pasea por A Coruña para mostrar su evolución a través de la moda y la industria textil

Los participantes en la ruta turística sobre la moda en A Coruña, organizada dentro del Modiña Javier Alborés

Un grupo formado por casi una treintena de creadoras de contenido especializadas en moda, periodistas y gente del mundo del textil y el comercio participó este miércoles en A Coruña en una ruta turística muy especial, organizada dentro del programa del Modiña Summit 2026. De la mano de la profesora de la Universidad de A Coruña Mavi Lezcano, pudieron recorrer la ciudad para descubrir su evolución en los últimos siglos a través de la moda, el comercio y la industria textil.

El recorrido, en el que también estuvo la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, partió de la iglesia de Santiago, donde los integrantes de la iniciativa pudieron descubrir los secretos que se esconden tras las paredes del histórico templo. A continuación, pasaron por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, conectando tradición, artesanía, grandes firmas y nuevos conceptos comerciales. La Marina, San Andrés o la calle Real fueron algunos de los lugares por los que pasó la ruta turística, en la que Mavi Lezcano aunó el conocimiento histórico de A Coruña con su actual desarrollo como una de las urbes a la cabeza del textil.

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Antes de parar la caminata para dirigirse a una experiencia de maridaje en el Museo de Estrella Galicia (MEGA), el grupo de creadoras de contenido y periodistas pudo disfrutar también de los tesoros que aglutina en su almacén la mercería La Crisálida o descubrir la colección con la que Adolfo Domínguez está celebrando su 50 aniversario. La ruta terminó en todo un buque insignia: la tienda de Zara de la calle Compostela, espacio de referencia de Inditex.

El programa del Modiña del día 5 seguirá en A Coruña a partir de las 16.00 horas. El Work Café Santander celebrará el JF64 Emprende, un espacio dedicado al emprendimiento en el que nueve proyectos relacionados con la industria textil y de la moda presentarán sus propuestas ante un jurado especializado. Además, se abordará el impacto de la inteligencia artificial en el sector y se analizarán las oportunidades de desarrollo para el ecosistema gallego de la moda.

Entre los contenidos previstos figura igualmente una mesa redonda dedicada al turismo bajo el lema “A Coruña, destino moda. Galicia, destino moda”, así como un foro centrado en el futuro del comercio y los procesos de digitalización. La programación se completará con una ponencia especial al frente del comunicador y experto en moda Josie.