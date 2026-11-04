Maria del Carmen, la cantante que hace de las calles de A Coruña su propio escenario

Cuando los coruñeses pasan por el Cantón, muchas veces lo hacen al ritmo de Camilo Sesto, Julio Iglesias o Camela, entre otros artistas. El dúo madrileño es el favorito de María del Carmen Herrero Mira, una cantante callejera que suele actuar frente a la sede de Afundación.

Suele elegir espacios abiertos donde no moleste demasiado a los vecinos, aunque en alguna ocasión ha tenido problemas. "Ya me han llamado varias veces a los municipales", cuenta. Su estado de salud, debido a una hernia, tampoco le permite cantar todos los días y la obliga a quedarse en casa. Sin embargo, siempre que puede, vuelve a la calle.

María del Carmen nació en Alicante hace 61 años, aunque se crio en Asturias, cerca de Mieres. Desde 2013 ha cantado en distintos puntos de Galicia, como Pontevedra, Vigo, Vilagarcía y Ourense, además de A Coruña, donde reside actualmente, en la calle Barcelona. Ya había vivido en la ciudad en 2012 y regresó el año pasado.

La castaña de los Gallego resiste al tiempo en A Coruña durante más de seis décadas Más información

En ambas ocasiones estuvo viviendo en pisos pero también tiene una amplia experiencia en vivir en la calle. "Estaba durmiendo en la calle porque no encontraba un sitio barato, no me daba la pensión no contributiva. Entonces decidí llamar a Lola, la que me lo alquiló la otra vez, que tiene muchos pisos y los alquila a buen precio", explica.

A pesar de las dificultades que ha atravesado, asegura que se siente bien. "Estando en la calle durmiendo iba por ahí a buscarme la vida, dormía, me levantaba y lo dejaba todo bien dobladito". Durante aquella etapa, también sufrió varios robos, en los que llegó a perder sus pertenencias y el altavoz que utilizaba para cantar.

'Cuando zarpa el amor', su canción estrella

María del Carmen ha desarrollado su talento musical en la calle y nunca se ha presentado a un casting. "Si no oigo las canciones se me olvidan", reconoce. De todos los lugares de Galicia en los que ha cantado, su favorito es Ourense, donde asegura haberse sentido más querida por la gente. Allí, además, se hizo popular por interpretar una canción de Camela. "En Ourense me han hecho famosa por la canción de 'Cuando zarpa el amor'".

El Bonilla de Galera se transforma en 'Boa Vista' Más información

Vivió tres años en la provincia de Ourense, en un pueblo al que llegó después de que una mujer le ofreciera su casa. "Doña Rosa, que es de Vigo, pero tenía allí una casita, me dijo si quería ir a su casa. Es la primera persona que me lo dice", recuerda. Al segundo día, Rosa regresó y se la llevó al pueblo donde residió durante aquella etapa.

También ha vivido en otros lugares de España, como Lleida, e incluso en Andorra, donde residen su hermana y sus sobrinos.

Actualmente lleva una vida sencilla, sin grandes lujos, en la que la música ocupa buena parte de su tiempo. "Para comer saco, vicios, el tabaco, otro tampoco tengo, porque beber tampoco me gusta", explica.

Y así, entre melodías y canciones conocidas, María del Carmen sigue poniendo banda sonora a los días de quienes pasean por las calles de A Coruña.