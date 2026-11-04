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A Coruña

La Fundación Barrié invita a redescubrir el Museo del Prado a través de cinco grandes obras

El ciclo de conferencias 'Celebrar el Prado. Cinco obras, cinco miradas' reunirá en A Coruña a cinco destacadas figuras del mundo del arte y la cultura

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 11:39
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La Fundación Barrié vuelve a apostar por la divulgación artística con una nueva edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, que este año lleva por título 'Celebrar el Prado. Cinco obras, cinco miradas'. La iniciativa, organizada en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado, conmemora el 40 aniversario de este programa cultural, que ambas entidades desarrollan conjuntamente desde 1999.

La propuesta invita a descubrir la riqueza de la colección del Museo Nacional del Prado a través de cinco obras seleccionadas por diferentes personalidades del ámbito artístico y cultural. Directores de museos, conservadores, profesores universitarios, artistas y músicos ofrecerán sus propias interpretaciones de algunas de las piezas más destacadas de la pinacoteca madrileña.

Las conferencias se celebrarán los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre y el 3 de diciembre, todas a las 19:30 horas, en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Un recorrido por cinco obras del Museo del Prado

El programa arrancará este jueves, 5 de noviembre, con la conferencia 'Un Parnaso de mármol recreado: a propósito de las Musas de la reina Cristina', a cargo de Manuel Arias Martínez, jefe de Colección de Escultura hasta 1700 del Museo del Prado.

La sesión inaugural profundizará en la representación de las nueve Musas desde la Antigüedad y en el conjunto escultórico reunido por Cristina de Suecia, cuya colección romana constituye uno de los conjuntos más destacados de la escultura clásica vinculada al coleccionismo barroco.

La programación continuará el 12 de noviembre con Ana González Mozo, jefa de Colección de Pintura Italiana del Renacimiento del Museo del Prado, que analizará 'Sagrada Familia, llamada La Perla, Rafael'.

El 19 de noviembre será el turno de Miguel Falomir, director del Museo del Prado, quien dedicará su intervención a 'Pedro María Rossi, conde de San Segundo, Parmigianino'.

Por su parte, el músico Jordi Comellas protagonizará la sesión del 26 de noviembre con una mirada sobre 'El triunfo de la Muerte', de Pieter Bruegel el Viejo.

El ciclo concluirá el 3 de diciembre con Miguel Zugaza Miranda, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que abordará 'Las meninas como emblema del Museo', una de las obras más reconocibles de la colección del Prado.

Cuatro décadas acercando el arte al público

Esta edición tiene un significado especial al coincidir con el 40 aniversario del ciclo Francisco Calvo Serraller, una iniciativa promovida por la Fundación Amigos del Museo del Prado que, desde 1999, cuenta con la colaboración de la Fundación Barrié.

A través de esta propuesta, el público podrá acercarse a algunas de las grandes obras de la historia del arte desde perspectivas diferentes, combinando el rigor académico con la sensibilidad y las experiencias personales de cada conferenciante.

Una oportunidad para redescubrir el Museo del Prado sin salir de A Coruña y conocer nuevas interpretaciones de obras que, siglos después de su creación, continúan despertando interés y generando nuevas lecturas.

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