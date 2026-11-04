La abuela más conocida de la hostelería de A Coruña monta un bar en honor a su nieto

Miriam e Inés Arboleya, este miércoles, con unas tostas y una tortilla de Yenzo's Patricia G. Fraga

La vida profesional de Inés Arboleya da para escribir un libro, y seguramente si le da por hacerlo muchos coruñeses se vean reflejados de forma directa o indirecta. Sin embargo, entre los muchos capítulos y anécdotas que puede repasar en estos 30 años, su último movimiento se cuela en lo más alto en cuanto a belleza y demostración de amor: montar un negocio dedicado a su nieto, y con la intención de asegurar su futuro, tanto económica como profesionalmente. Es así como este jueves nace Yenzo's, la unión de abuela y nieto (Ynés y Enzo).

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Situado en el número 55 de la calle Federico Tapia, en la antigua Taberna O Freixo, Arboleya asume el reto de salir a competir desde primera hora de la mañana en una de las zonas más exigentes de la ciudad. Y lo hace sin cortarse un pelo y luchando en todas las franjas. "Somos un café de desayunos, con tostadas, tortilla y bollería, pero también un lugar de picoteo, una coctelería y un buen lugar en el que tomarse la primera copa", afirma. De hecho, a la entrada se utiliza el término lounge. "Lo que me impulsó a montar este proyecto es mi nieto, colaborar en la educación y preparación del futuro, y también para poder ir pagando sus estudios", añade la orgullosa abuela, que estará acompañada de sus hijas, Miriam y Patricia. De hecho, Miriam, la madre de Enzo, matiza: "Aspiramos a que estudie y tenga una carrera, pero siempre le quedará esto".

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Puede decirse que Yenzo's brilla con luz propia: lámparas de luces, decoración dorada y brillante y un mobiliario e iluminación que permiten jugar con los ambientes y el enfoque de cada momento. Y es precisamente, en la diferenciación entre los modelos de negocio, otra realidad sobre la que la empresaria desea poner el acento. Conocida por muchos clientes de la noche y responsable actual de La Tata, quiere marcar una frontera bien marcada: "No reniego de mi pasado ni de nada, pero esto es una reinvención. Este nuevo proyecto está madurado y respaldado por 30 años en la hostelería, pero sobre todo quiero diferenciar dos líneas de negocio muy diferentes. Es un concepto totalmente diferente y podrá verse desde el principio".

De hecho, Inés tiene cuerda para rato y hay Inés para todos. Será capaz de abrir La Tata a primera hora de la mañana, delegar responsabilidades e irse al local en honor de su nieto a iniciar su ilusionante su nuevo proyecto. No cerrará ni un día y será uno de los rostros visibles casi todos los días. Con la jubilación ganada de sobra, tiene claro de dónde saca las fuerzas. "Mi motivación es mi nieto, además del respaldo de mis hijas, que son quienes me aportan estabilidad". Este jueves, desde las 19.00 horas, el sueño de la empresaria y el futuro de Enzo comenzarán a ser una realidad.