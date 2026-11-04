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A Coruña

Inés Rey reivindica en Dunkerque el proyecto Coruña Marítima como una transformación histórica para la ciudad

La alcaldesa destaca en la Conferencia Mundial de Ciudades y Puertos que A Coruña avanza hacia la creación de uno de los espacios urbanos de mayor calidad del noroeste peninsular

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 13:17
Inés Rey en Dunkerque
Inés Rey durante su intervención en la mesa de debate ‘Perspectivas para una relación puerto-ciudad robusta’
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido este martes en Dunkerque el modelo coruñés de relación entre el puerto y la ciudad como un referente internacional de transformación urbana, desarrollo económico y colaboración institucional. Lo ha hecho durante su participación en la Conferencia Mundial de Ciudades y Puertos, donde ha presentado el proyecto Coruña Marítima como una oportunidad histórica para definir el futuro de la ciudad.

Durante su intervención en la mesa de debate ‘Perspectivas para una relación puerto-ciudad robusta’, en la que compartió espacio con representantes de los puertos de Amberes, Francia y Quebec, Rey aseguró que Coruña Marítima va mucho más allá de recuperar terrenos portuarios para uso ciudadano. "Consiste en construir el mayor proyecto de ciudad de las próximas generaciones", afirmó.

La regidora destacó que A Coruña avanza hacia la creación de "el espacio urbano de mayor calidad de nuestra área de influencia, del noroeste de la Península Ibérica y de Galicia", dentro de una red europea y atlántica que conecta la ciudad con el mundo.

Inés Rey recordó la vinculación histórica de A Coruña con el mar y defendió que "A Coruña es una ciudad con puerto, no una ciudad y un puerto", una relación que, a su juicio, debe seguir siendo uno de los pilares del desarrollo urbano, económico y cultural.

En este sentido, definió Coruña Marítima como "una nueva generación de integración puerto-ciudad", un proyecto que permitirá transformar cerca de un millón de metros cuadrados mediante la creación de nuevos espacios públicos y zonas verdes, la mejora de la movilidad y la incorporación de equipamientos culturales y sociales, además de impulsar nuevas actividades económicas e innovadoras.

La alcaldesa avanzó que la ciudadanía podrá conocer en las próximas semanas el proyecto concreto de desarrollo por el que apostará la ciudad.

Asimismo, insistió en que esta transformación no supondrá renunciar a la actividad portuaria, sino reforzarla gracias al desarrollo del puerto exterior y a la reorganización de los espacios. "No estamos sustituyendo puerto por ciudad. Estamos construyendo una relación más eficiente y más inteligente entre ambos", señaló.

Otro de los aspectos destacados por la alcaldesa fue el papel que desempeñarán la cultura y la proyección internacional en los nuevos espacios marítimos urbanos. La recuperación de ámbitos hasta ahora inaccesibles y la transformación de antiguas infraestructuras industriales permitirán crear nuevos lugares de encuentro, actividad cultural, innovación y conexión con el mundo.

Rey también puso en valor la colaboración institucional como uno de los elementos fundamentales para hacer realidad Coruña Marítima. En este sentido, destacó el trabajo conjunto del Ayuntamiento de A Coruña, la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado, ADIF, el Ministerio de Transportes y la Xunta de Galicia.

Además, reclamó un mayor compromiso de la Unión Europea con los proyectos de integración puerto-ciudad, al considerar que estos espacios son estratégicos para avanzar en innovación, transición energética, economía azul y sostenibilidad.

Inés Rey, nueva secretaria del Comité Ejecutivo de la AIVP

La presencia de A Coruña en Dunkerque también se ha traducido en un nuevo reconocimiento internacional. En el marco de la asamblea de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP), Inés Rey ha sido nombrada secretaria de su Comité Ejecutivo.

Este nombramiento refuerza la presencia de A Coruña en los principales foros internacionales dedicados al desarrollo de las ciudades portuarias y permitirá a la ciudad participar más activamente en la definición de estrategias sobre planificación urbana, sostenibilidad, innovación portuaria y economía azul.

La designación supone un reconocimiento al trabajo que está desarrollando A Coruña para impulsar un nuevo modelo de integración entre el puerto y la ciudad, con la mirada puesta en las próximas generaciones.

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