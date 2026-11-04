El coche accidentado permaneció más de una hora en la rotonda de la funte de Cuatro Caminos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un choque entre dos turismo en Cuatro Caminos acabó con uno de ellos en la rotonda de la fuente, de la que fue retirado por la grúa; hace 50 años, en 1976, falleció el párroco de San Nicolás en La Coruña, don Benigno Santos; hace 75 años, en 1951se finalizaron parte de las obras de pavimentación de la Ciudad Vieja y hace 100 años, en 1926, el Gobierno anunció el concurso de las obras del ferrocarril entre Zamora y La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 04 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Un turismo acaba en la fuente de Cuatro Caminos tras una colisión

La fuente de Cuatro Caminos ha visto de casi todo. Desde que se convirtió en lugar de celebración para los forofos del Deportivo, muchos pies han pasado sobre ella. Pero ayer recibió una visita imprevista y sorprendente para los viandantes que se encontraban en ese momento en la zona. Según relataron algunos testigos presenciales, pasaban unos minutos de las cinco de la tarde cuando un Ford Orion gris, decidió terminar su camino sobre la fuente. Allí se erigió durante más de una hora como un extraño complemento artístico de la fuente deportivista.

El conductor salió ileso del accidente, aunque su vehículo no tuvo tanta suerte. Tuvo que esperar a que llegase una grúa para poder abandonar el lugar y dejar la fuente en su estado habitual.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Falleció el parróco de San Nicolás, de La Coruña, don Benigno Santos

Ha fallecido el párroco de San Nicolás de La Coruña. el reverendo don Benigno Santos Santorum nació el 18 de diciembre de 1915, en San Miguel de Veiro, Pontevedra. cursó todos los estudios eclesiásticos en el seminario y universidad pontificia de Comillas, donde ingresó en septiembre del 27. En julio del 36, al finalizar su licenciatura en Filosofía, tuvo que interrumpir sus estudios durante tres años, estuvo 13 meses preso en Santander, lugo, incorporado a filas, a partir de septiembre del 37. Finalizada la Guerra Civil, pudo continuar sus estudios, iniciando los teológicos. Ordenado en el 43 y obtenido el doctorado en Teología en el 44, fue destinado a la parroquia de Villajuán de Arosa. En 1975 hubo de hacerse cargo de la parroquia de San Nicolás de La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 04 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Ya está casi totalmente renovado el pavimento de la Ciudad Vieja

El Alcalde, señor Molina, con los tenientes de alcalde, señores Allende, Romero y su suplente de Policía, señor Vizcaíno; arquitectos señores Rey Pedreira y vicens, así como otros técnicos de la inspección de Obras y redactores municipales de los diarios coruñeses, efectuaron un recorrido por las distintas obras que se llevan a cabo por el Ayuntamiento. El paso por la Ciudad Vieja fue rápido, puesto que, con excepción de las calles Sinagoga y Cortaduría, todo el extenso del barrio está ya perfectamente pavimentado. Desde la última visita, se han terminado varias calles, y ahora se dan los últimos toques al empedrado de la Plaza de Santo Domingo, que se completará con jardinería y se ha restablecido la cruz de la Plaza de las Bárbaras.

Portada de El Ideal Gallego del 04 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El Gobierno anuncia el concurso de las obras del ferrocarril Zamora-Coruña

El alcalde ha convocado la asamblea de fuerzas vivas de la vida coruñesa para dar cuenta de la gratísima noticia de haber autorizado el Gobierno el anuncio de concurso de las obras del primero y cuarto trozo del ferrocarril Zamora-Coruña, que comprende las secciones de Zamora, Puebla de Sanabria y Coruña-Santiago.

El señor Casás ha dirigido a su colega de la ciudad de Santiago un afectuosos telegrama participándole tal referencia y felicitando al pueblo hermano por ver próxima la realización de la antigua y ansiada aspiración de la comunicación ferroviaria entre La Coruña y Compostela. Varios fueron los telegramas recibidos con felicitaciones y agradecimientos por la nueva noticia.