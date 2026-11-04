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A Coruña

Encarna Rodríguez, nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña 

Pedro Blanco dio bienvenida a la nueva responsable provincial y le encomiendó trabajar por una Administración eficaz, abierta y cercana a la ciudadanía

Redacción El Ideal Gallego
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04/11/2026 12:49
Pedro Blanco y Encarna Rodríguez
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Encarna Rodríguez Barca es la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña. La nueva responsable ha mantenido esta mañana un encuentro con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien le ha dado la bienvenida y le ha trasladado los principales objetivos de su nueva etapa al frente de la Subdelegación.

Durante la reunión, Pedro Blanco le ha encomendado continuar con el trabajo desarrollado por sus predecesores y mantener una Subdelegación eficaz, abierta y próxima a la ciudadanía, así como a las administraciones e instituciones de la provincia.

Rodríguez Barca, nacida en Ponteceso en 1976, es licenciada en Filología Inglesa y cuenta con un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidade da Coruña.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la enseñanza. Desde 2002 ejerce como profesora de inglés de Educación Secundaria y, actualmente, ocupa la jefatura del Departamento de Inglés del IES Eduardo Pondal de Ponteceso.

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