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A Coruña

El PP pide a Inés Rey que explique si va a multar con 200 euros a los vehículos sin etiqueta ambiental en las zonas de bajas emisiones 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 17:49
Radar pedagógico de la zona de bajas emisiones en Juan Flórez
Archivo El ideal Gallego 
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El Grupo Popular ha pedido a Inés Rey que explique si se va a multar en las zonas de bajas emisiones en cumplimiento del nuevo decreto estatal que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a aplicar de forma inmediata el régimen sancionador que recoge la ley estatal de tráfico a los vehículos considerados contaminantes cuando circulen por esos perímetros. 

Esta normativa dejará fuera de los cascos urbanos a miles de vehículos. En el municipio de A Coruña se estima que hay más de veinte mil sin etiqueta ambiental (categoría La de la DGT), muchos de ellos de uso comercial. 

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El nuevo cambio normativo avisa de que no se puede recurrir a moratorias que retrasen la imposición de multas, por lo que el ayuntamiento está obligado a restringir el acceso la circulación y el estacionamiento a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental y unas sanciones de 200 euros a los que no cumplan las condiciones. 

El pasado 11 de septiembre, Inés Rey afirmó que no aplicará sanciones ni restringirá el tráfico a los vehículos en función de su motorización dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y se declaró “insumisa”. 

Desde el 2023, cuando entró en vigor la normativa, ciudades como A Coruña empezaron a aplicar sus propias zonas con limitaciones, pero de forma estética. Se ampliaron los perímetros, se instalaron paneles y señales para informar a los conductores, sin sancionar fuera de las zonas circunscritas a los cascos históricos o áreas peatonales.

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