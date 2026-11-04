El PP pide a Inés Rey que explique si va a multar con 200 euros a los vehículos sin etiqueta ambiental en las zonas de bajas emisiones 

Radar pedagógico de la zona de bajas emisiones en Juan Flórez Archivo El ideal Gallego

El Grupo Popular ha pedido a Inés Rey que explique si se va a multar en las zonas de bajas emisiones en cumplimiento del nuevo decreto estatal que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a aplicar de forma inmediata el régimen sancionador que recoge la ley estatal de tráfico a los vehículos considerados contaminantes cuando circulen por esos perímetros.

Esta normativa dejará fuera de los cascos urbanos a miles de vehículos. En el municipio de A Coruña se estima que hay más de veinte mil sin etiqueta ambiental (categoría La de la DGT), muchos de ellos de uso comercial.

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El nuevo cambio normativo avisa de que no se puede recurrir a moratorias que retrasen la imposición de multas, por lo que el ayuntamiento está obligado a restringir el acceso la circulación y el estacionamiento a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental y unas sanciones de 200 euros a los que no cumplan las condiciones.

El pasado 11 de septiembre, Inés Rey afirmó que no aplicará sanciones ni restringirá el tráfico a los vehículos en función de su motorización dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y se declaró “insumisa”.

Desde el 2023, cuando entró en vigor la normativa, ciudades como A Coruña empezaron a aplicar sus propias zonas con limitaciones, pero de forma estética. Se ampliaron los perímetros, se instalaron paneles y señales para informar a los conductores, sin sancionar fuera de las zonas circunscritas a los cascos históricos o áreas peatonales.