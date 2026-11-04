A Coruña
El nuevo supermercado Dia en Juan Flórez abrirá el 12 de noviembre
El local está situado en el local que albergó la primera tienda de Zara en A Coruña
A Coruña sumará un nuevo supermercado a su oferta comercial el próximo 12 de noviembre. La cadena Dia abrirá las puertas de un nuevo establecimiento en el emblemático local de Juan Flórez, histórico local que alberó la primera tienda de Zara en la ciudad.
El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300m2 y acercará una "compra completa, fácil y de máxima calidad a los vecinos del barrio". Abrirá todos los días de la semana incluyendo los días festivos. y contará con más de diez empleados, todos ellos de nueva contratación.
Con esta incorporación, Dia Con este nuevo supermercado, Dia contará con su tienda número ocho en A Coruña, alcanzando las 42 establecimientos en la provincia y 101 en toda la comunidad.