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A Coruña

El espectacular despliegue en A Coruña para una pelea entre niños de 7 años: 15 policías y hasta brigadas especiales

Efectivos de la Nacional, la Local y la UPR tuvieron que intervenir

Guillermo Parga
Guillermo Parga
04/11/2026 20:17
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Intervención policial en la plaza Alfonso XIII
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La plaza Alfonso XIII, en el entorno del polígono de A Grela y próxima a los barrios de O Ventorrillo y Sagrada Familia, fue escena de una situación que sorprendió a los numerosos efectivos de seguridad desplazados hasta allí. Un total de 15, entre policías locales y nacionales. Aunque algunos viandantes pensaron en una operación antidrogas, o la detención de sospechoso de crímenes de sangre, nada más lejos de la realidad: se trataba de una pelea entre niños de 7 a 9 años.

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Sucedió pasadas las 17.30 horas, normalmente la hora de la merienda para muchos de ellos. Sin embargo, la virulencia del enfrentamiento acabó por involucrar a los padres, pertenecientes a grupos enfrentados en el barrio, la mayor parte de ellos muy conocidos por los residentes. La secuencia de los hechos, según fuentes presenciales, empezó con la agresión de un chaval de 7 a otro de 9 años, lo que provocó que los padres entrasen en acción. Fueron los testigos los que solicitaron presencia policial y advirtieron de la potencial peligrosidad de los protagonistas. El despliegue de película: dos furgonetas de la Policía Nacional, una de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), una de la Policía Local y tres vehículos de los llamados zetas de la Policía Nacional.

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Semejante efecto mariposa estuvo provocado por el perfil de los protagonistas de la pelea, algunos de ellos viejos conocidos de la Policía Local, con antecedentes por menudeo y por ser habituales en los puntos de venta del entorno, incluidos los narcopisos. Finalmente, no se produjeron detenciones y la presencia de los agentes fue disuasoria y consiguió calmar los ánimos entre los presentes.

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