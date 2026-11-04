El Ayuntamiento completa las obras de mejora en la cubierta del teatro Rosalía 

Un momento de las obras para reforzar el teatro Rosalía de Castro con un doble tejado de zinc, el pasado mes de junio Víctor Seoane

El Ayuntamiento completó las obras de mejora de la cubierta del teatro Rosalía de Castro. El teatro padecía filtraciones la raíz de unas actuaciones llevadas a cabo hace una década y que ahora se solucionaron de manera definitiva.

La solución escogida fue la de ejecutar una sobrecubierta de zinc sobre la ya existente y mejorar, en paralelo, los accesos a la cubierta para garantizar un correcto mantenimiento de ella. La inversión en la actuación fue de 414.000 euros.

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La intervención resuelve así una problemática que ponía en riesgo la estructura de uno de los espacios culturales de referencia en Galicia y a nivel estatal, con una programación de gran calidad y una alta asistencia de público a todas las funciones.

El teatro Rosalía de Castro es un símbolo de la identidad cultural de A Coruña y un espacio clave para la creación, difusión y encuentro alrededor de las artes escénicas.