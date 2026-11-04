Detenido en Os Castros un camello que repartía droga en patinete

Coche patrulla de la Policía Nacional EC

Agentes de Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de A Coruña desmantelaron la semana pasada un narcopiso ubicado en Os Castros. Los agentes incautaron al sospechoso drogas (cocaína, hachís, marihuana, sintéticas como éxtasis) así como 3.000 euros en efectivo. El detenido ha pasado a disposición judicial.

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Según la Jefatura Superior de Policía, en ocasiones era el propio proveedor el que vendía en la calle a los compradores en portales o en la propia calle, valiéndose a veces de un patinete que usaba como medio de transporte.

Así que, el viernes, la Policía Nacional realizó un registro en dicho domicilio, apoyado por las Unidad Especial de Guías caninos y por indicativos de Seguridad Ciudadana. Allí encontraron las drogas