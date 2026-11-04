Cómo preparar el embarazo para mejorar los resultados: así son los nuevos protocolos de HM Fertility Center en A Coruña 

Reunión HM Fertility Center en A Coruña

HM Fertility Center ha reunido en A Coruña a profesionales de su equipo médico a nivel nacional en la sesión clínica 'Conectando equipos, compartiendo experiencias', organizada con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones del centro en la ciudad. El encuentro ha congregado a una veintena de profesionales de Madrid y A Coruña y ha estado orientado a la actualización de conocimientos, la revisión de protocolos y el intercambio de experiencias clínicas en el ámbito de la reproducción asistida.

La jornada ha incluido sesiones dedicadas a la hormona luteinizante (LH), la actualización de los protocolos de estimulación ovárica y las estrategias dirigidas a pacientes con sobrepeso. Estos temas han permitido abordar algunos de los factores que intervienen en los tratamientos de reproducción asistida y la importancia de un abordaje multidisciplinar del proceso, que permita adaptar las decisiones clínicas a las características y necesidades de cada paciente.

Preparar el embarazo para mejorar los resultados

Uno de los temas centrales de la reunión ha sido el abordaje de la obesidad en las pacientes que desean quedarse embarazadas. La doctora María Díaz, ginecóloga de HM Fertility Center en A Coruña, ha destacado “la importancia de valorar el estado de salud de la mujer antes de iniciar la búsqueda del embarazo, con el objetivo de favorecer tanto las posibilidades de éxito como la seguridad durante la gestación. Las posibilidades de éxito aumentan al alcanzar un peso adecuado y, además, mejora el perfil cardiovascular y metabólico, lo que contribuye a disminuir las complicaciones durante el embarazo, tanto para la madre como para el feto”.

La obesidad es uno de los factores que pueden influir en la salud reproductiva y en la evolución del embarazo. Por ello, el abordaje de estas pacientes puede requerir una estrategia individualizada que contemple, además del tratamiento reproductivo, la mejora de las condiciones de salud previas a la gestación.

En este proceso, la colaboración entre especialidades resulta especialmente relevante. La doctora Díaz ha señalado que la coordinación con endocrinología permite abordar de forma conjunta aquellos aspectos que requieren una valoración específica y acompañar a las pacientes en la preparación para un embarazo en las mejores condiciones posibles.

Tratamientos individualizados y actualización de protocolos

En esta sesión clínica también se ha abordado la actualización de los protocolos de estimulación ovárica, un aspecto fundamental en los tratamientos de reproducción asistida. La elección de la medicación y de la estrategia de estimulación debe adaptarse a factores como la edad y las características clínicas de cada paciente, con el objetivo de ajustar el tratamiento a sus necesidades.

El programa ha incluido una sesión sobre la hormona luteinizante (LH), impartida por la doctora Natalia Castilla; una actualización de los protocolos de estimulación ovárica, a cargo de su homóloga Judith de Antonio; y una revisión de las estrategias dirigidas a pacientes con sobrepeso, presentada por la médica Bárbara Castro.

Este encuentro ha permitido compartir criterios clínicos y experiencias entre profesionales de distintas sedes de HM Fertility Center, favoreciendo la puesta en común de conocimientos y la revisión de cuestiones habituales en la práctica asistencial.

Trayectoria pionera en Galicia

HM Fertility Center A Coruña ha sido históricamente un centro pionero en reproducción asistida. Fue el primer laboratorio de fecundación in vitro de Galicia, puesto en marcha a finales de los años ochenta, y de él nació, a principios de los noventa, la primera bebé concebida mediante estas técnicas en la comunidad.

El centro afronta ahora una nueva etapa con sus nuevas instalaciones, situadas en las proximidades de la Maternidad HM Belén. Esta ubicación, junto con la coordinación entre ambos centros, permite ofrecer una atención conectada en el mismo entorno hospitalario, desde las consultas y los tratamientos de reproducción asistida hasta el seguimiento del embarazo y la atención al parto. De este modo, las pacientes pueden realizar el proceso completo en A Coruña sin necesidad de desplazarse a otras ciudades para recibir los tratamientos, además de facilitar la coordinación con otras especialidades médicas como endocrinología o cardiología cuando es necesario.

Asimismo, a lo largo del último año, HM Fertility Center en A Coruña ha reforzado su equipo médico con la incorporación de cuatro nuevas ginecólogas especializadas en reproducción asistida y con amplia experiencia en fertilidad: las doctoras Ana Pereda, María Díaz, Bárbara Castro y Marina Rey.

La reunión celebrada en A Coruña se enmarca en la apuesta de HM Fertility Center por el trabajo coordinado entre sus profesionales, la actualización continua de los conocimientos clínicos y la adaptación de los tratamientos a las necesidades de cada paciente.