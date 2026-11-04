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A Coruña

Cañita Brava recibirá un homenaje en A Coruña

El Garufa Club celebrará un evento especial a finales de noviembre

Esther Durán
04/11/2026 16:13
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Cañita Brava, durante su actuación en Madrid, en la que estuvo también Santiago Segura
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El pasado 31 de octubre el coruñés Cañita Brava triunfó en el teatro Príncipe Pío de Madrid, donde ofreció una actuación dentro del encuentro ‘Cómo llegar al cielo’, de Luis Álvarez, ‘El Gurú’.

Pero este no es el único acto importante en la agenda otoñal de Cañita Brava. Y es que su A Coruña natal le homenajeará con una fiesta en el Garufa Club. En 'Homenaxe 80 aniversario de Cañita Brava' se podrá disfrutar de la actuación del propio artista junto con la música de Bule-Bule, Pablo Rubén Fernández y Extrema Urgencia.

El acto será el viernes 27 de noviembre a las 22.30 horas (apertura de puertas a las 22.00) y las entradas se podrán comprar en taquilla por diez euros.

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Cañita Brava triunfa ante el público madrileño en el teatro Príncipe Pío

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Sus papeles en películas y series estatales, sobre todo las de la saga de Torrente de Santiago Segura, le han hecho ganar mucho cariño más allá del puente de A Pasaxe y del Padornelo y A Canda. Lo volvió a demostrar este sábado, 31 de octubre, con una actuación fugaz en Madrid, igual que en verano con el homenaje que le dio la ciudad herculina en las fiestas de A Gaiteira y con el que ofrecerá el Garufa Club.

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