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A Coruña

Así es el Calendario de Adviento más cervecero de la Navidad

El calendario se puede adquirir en el ecommerce oficial de Estrella Galicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 14:02
Calendario de afviento de Estrella Galicia
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En los últimos años, los calendarios de Adviento han ido mucho más allá de los tradicionales de chocolate, conquistando nuevos territorios con propuestas para todos los gustos. Entre ellas, destaca el Calendario de Adviento de Bigcrafters, el ecommerce de Estrella Galicia, que celebra su quinta edición invitando a descubrir una cerveza diferente cada día, del 1 al 24 de diciembre. Sus 24 ventanas reúnen estilos y orígenes muy diversos, seleccionados por el equipo de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera.

La selección combina referencias propias, propuestas internacionales de Italia e Irlanda y cervezas craft de cerveceras de Valencia, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León y Navarra.

Este año, el calendario recrea una casa navideña con espíritu cervecero. Las hermanas Eva y Marta, de Yarza Twins, repiten como diseñadoras y han escondido lúpulos, chapas y botellas por toda la caja. En la tapa aparece una pista de patinaje donde el trazo de los patinadores dibuja una botella de cerveza.

A partir del 1 de diciembre, la web publicará las notas de cata de cada cerveza que ha elaborado el equipo de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera. Así se podrá conocer mejor cada variedad, descubrir sus matices y disfrutarla con una nueva mirada.

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