Ángeles Vázquez refuerza en A Coruña su alianza con Cruz Roja para luchar frente a la soledad no deseada

Belén do Campo, Ángeles Vázquez y Mercedes Casanova, este miércoles en Cruz Roja Germán Barreiros

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, continúa su ronda de reuniones con las entidades sociales de la comunidad gallega tras asumir su nuevo cargo. Este miércoles ha sido el turno de Cruz Roja, para lo que se ha acercado a conocer su sede en A Coruña, donde mantuvieron este mediodía un encuentro de trabajo y un recorrido por sus instalaciones.

Esta primera toma de contacto, que se produce tras la salida de Fabiola García para ir en las listas del PP a las próximas elecciones generales, sirvió para analizar cada una de las líneas de trabajo de la entidad, muchas de las cuales cuentan con la colaboración de la Xunta.

La nueva conselleira avanzó que el objetivo es continuar con esta alianza y puso el foco especialmente en la soledad no deseada. "Nunha sociedade como Galicia, que se caracteriza pola dispersión e o envellecemento, hai que poñer programas sobre a mesa para estar ao seu carón", aseguró Vázquez.

En este sentido, recordó que cada gallego que lo necesite y marque el 900 830 831 va a encontrar al otro lado a una persona "dispuesta a escucharlo, asesorarlo y, sobre todo, acompañarlo”. Y esto, recalcó, es lo que hace de la central telefónica de la Xunta que gestiona Cruz Roja un elemento "indispensable" para ayudar a cualquiera que se sienta solo.

La titular de Política Social también reivindicó la labor de Cruz Roja en otros ámbitos, como la protección de la infancia, las personas en riesgo de exclusión o las víctimas de violencia de género. "Detrás desas persoas que poden ser de calquera idade, xa sexa un adolescente, pasando por unha persoa de mediana idade ou unha persoa maior que xa quedou soa, sempre vai haber alguén. Ese alguén é Cruz Vermella", celebró.