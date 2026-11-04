Alana S. Portero, autora de 'Cosamala' | "Lorca sintetiza muy bien la España que no fue"

La escritora Alana S. Portero EFE

"Otro sin una puta tumba, como si no hubiese pasado por el mundo". Alana S. Portero ha viajado en 'Cosamala' (Seix Barral) 90 años atrás en el tiempo para adentrarse en la Guerra Civil española, en este caso en la sierra norte de Sevilla. Desde allí, entre tintes góticos y lorquianos, la escritora pone el foco en la locura y el sinsentido de un enfrentamiento prácticamente fraternal, al tiempo que rinde su propio homenaje a aquellos grupos de mujeres como las 17 Rosas de Guillena o las aceituneras de San Juan de Aznalfarache.

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Tras el fenómeno editorial que supuso 'La mala costumbre', 'Cosamala' está acaparando los primeros puestos de las listas de ventas pese a llevar apenas un par de semanas a la venta. La autora se encuentra estos días en Galicia y este jueves 5 de noviembre presenta la novela en el auditorio del Conservatorio Superior de Música (19.00 horas), acompañada de Javier Pintor y Xavier Seoane.

¿Cómo nace ‘Cosamala’?

Pues surge de dos obsesiones que se fueron uniendo en mi imaginación de forma muy natural. La primera es que siempre me ha interesado la violencia contra las mujeres durante la Guerra Civil española, porque es muy específica, porque es muy sistemática y porque, además, incluso los grupos de mujeres asesinadas durante la guerra se agrupan en nombres, tienen títulos como las 17 Rosas de Guillena o las aceituneras de San Juan de Aznalfarache, tienen casa y la textura de lo legendario. Y, por otro lado, porque siempre quise escribir una novela de estilo gótico con elementos sobrenaturales, con brujas, fantasmas, prácticas espirituales, concretas. Y estos dos mundos fueron acercándose de una manera muy natural en mi mente, durante mucho tiempo, hasta que empezaron a tomar forma en un cuento que escribí en 2020 para la editorial Amor de Madre, para la antología de cuentos ‘Cuadernos de Medusa’. Ahí está la semilla de ‘Cosamala’, en el año 2020. Luego fue una cuestión de tiempo y de que esto fuese fraguando a través de la investigación.

El título, ‘Cosamala’, esa palabra tan peculiar, ¿de dónde sale?

Mira, pues una de las herramientas que he utilizado en la escritura de ‘Cosamala’ han sido dos diccionarios, uno de vocabulario andaluz compilado por Venceslada en los años 60, que está publicado en Gredos. Y otro que es un funcionario del habla sevillana, que se titula ‘Así hablamos’, que es un diccionario que se se publicó en el año 82. Yo estaba buscando título para la obra, tenía un par de ellos que me gustaban, pero que no acababan de encerrar el significado de lo que yo quería expresar y no acababan de casar tanto con esta peculiaridad de las hablas andaluzas. Y abrí… casi hice un poco de brujería (sonríe), abrí el diccionario pequeño, el diccionario ‘Así hablamos’ al azar y apareció esa palabra ‘Cosamala’, todo junto, que se utiliza mucho en Sevilla y significa algo muy bueno o muy malo, pero muy abundante. Y me pareció perfecta, me pareció pareció que era ideal.

Hablaba de la brujería, en la novela aparecen estos personajes que vienen a ser como brujas. Pero más allá de elementos esotéricos, de conocer la tierra, de rituales… también las presenta como una forma de hermandad en aquel momento.

Supongo que es algo que está siempre presente en lo que yo escribo, tenga la intención de hacerlo o no. En este caso, tenía la intención, pero creo que es algo que aparece una y otra vez en lo que escribo. Yo no me doy cuenta hasta que no me lo dicen desde fuera, pero es así. Esto surge, primero, por este interés, casi obsesivo, en los casos de estas mujeres represaliadas. Y luego en un gesto muy concreto, al final uno escribe porque se obsesiona con algo. Y hay un gesto que yo veía muy a menudo en la investigación sobre crímenes contra grupos de mujeres durante la Guerra. Y es que cuando las iban a fusilar, ellas siempre se abrazaban, incluso aunque no se conocieran. Y los soldados, sus verdugos, tenían que dejar las armas en el suelo y separarlas a la fuerza para poder hacerlo. Ese gesto encierra muchas cosas, hay mucha sororidad, hay mucho cuidado, hay mucha necesidad de tacto humano, hay mucho miedo, hay… pasan muchas cosas ahí. Y esto fue un poco el detonante de esa unión, de esa sororidad. Y porque también me he preguntado muchas veces en la vida por cómo reaccionamos ante algo que nos va a superar y se nos va a tragar vivas, cuáles son las herramientas que tenemos para hacerle frente a eso, para sobrellevarlo o para dejarse arrastrar de un modo menos terrible. Al final no nos queda otra que lo comunitario, la comunidad, o justo todo lo contrario, la individualidad total.

Yo vindico al grupo de los confusos, de los que no vieron venir la Guerra Civil, que no supieron reaccionar y que se volvieron locas Alana S. Portero

A lo largo de la novela va dejando patente de muchas maneras lo absurdo, entre comillas, que fue ese enfrentamiento entre entre vecinos, entre familias… que fue la Guerra Civil. Pero hay otro punto del que también va dejando pinceladas, que es la locura en la que acabaron cayendo la mayoría, tanto los huidos que ya no sabían a donde ir, como los propios verdugos que veían hasta fantasmas cada vez que entraban en un pueblo.

Hay algo que yo quiero vindicar, a un grupo del que se habla menos durante durante la Guerra Civil, que es el grupo de los confusos, los que no lo vieron venir, que no supieron reaccionar y que se volvieron locas o que fueron superadas completamente por esto y reaccionaron como pudieron. Yo creo que fue la mayor parte de la gente, que se encontró en medio de un baño de sangre y no podía apartar la mirada porque estaba sucediendo a un metro de sus ventanas, pero no podían intervenir de ninguna manera. Tiene que ser muy duro vivir en un lugar, haber compartido espacio con personas, haberles comprado el pan, haberles remendado la ropa o haber ido juntos a una romería, compartido espacios populares y, de repente, ver cómo se matan de manera bestial, tiene que ser una cosa terrible. Me pregunto qué sucede en una mente en ese momento, creo que ahí surgen los fantasmas. Dice una cosa Mariana Enríquez, que es muy interesante, y es que la realidad está tejida con los hilos de la pesadilla y en conflictos como la Guerra de España se ejemplifica muy bien, está tejida con los hilos de la pesadilla, es un baño de sangre, un sinsentido. Eso forma espectros que ya no nos abandonan nunca y que no nos han abandonado, de hecho.

¿Es muy complicado lanzarse a contar una historia tan trágica como esta, manteniendo el lirismo y la belleza del lenguaje que logra tener durante toda la novela?

Es difícil porque a mí la escritura me resulta muy difícil, sea por su lírica o por cualquier otro motivo. No soy una persona con un talento desbordante que escribe de manera fluida, necesito mucho trabajo. Para empezar, me resulta muy complicado, pero, ¿sabes qué pasa? decíamos antes que la realidad está tejida con los hilos de la pesadilla, pero el horror está tejido con los hilos de los sublime y te ofrece unas herramientas literarias que son bellísimas, poderosísimas. También, haber situado esta novela en un espacio rural y que me importase tanto contar el territorio me abría un campo, un vocabulario precioso, unos conceptos que ensanchaban lo literario de una manera muy hermosa. Soy una persona que sabe muchas más palabras después de escribir, he ampliado mi vocabulario muchísimo después de ‘Cosamala’. Entonces, la dificultad siempre va a estar ahí, pero también hay una recompensa muy grande en que te importe contar las cosas bien, en que además te adentres en un lugar que no es el tuyo de forma natural. Pero todo eso te abre el campo literario de un modo maravilloso.

Lorca está muy presente, decía hace poco que sigue siendo el gran fantasma de nuestro país.

Sí, Lorca no es la única persona, pero sí sintetiza muy bien la España que no fue. Creo que es el fin de un proyecto político, poético y social que en él tomaba cuerpo. Y creo que esta presencia de Lorca constante, nos señala algo, nos dice que algo está sin resolver, que tenemos que seguir contando algo, que tenemos que seguir mirando hacia algún lugar que no está resuelto, que superemos la pereza que a veces nos pueda dar la Guerra Civil española, porque todavía quedan cosas por contar. Porque hay un eco que no se apaga de ninguna manera. Esto Lorca lo sintetiza muy bien, lo corporiza muy bien, porque además tampoco tenemos su cuerpo. Entonces, per se, un muerto que no se sabe dónde está crea un fantasma sí o sí. Un fantasma real o un fantasma de la memoria, pero un fantasma al fin y al cabo.

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Mientras la concebía o en el momento de publicarla, ¿esperaba la recepción que está teniendo en estas primeras semanas?

De ninguna manera, no. Estoy sorprendida, abrumada y agradecida y, además, muy frágil. Porque a mí la escritura me coloca en un lugar de fragilidad muy intenso y una sale ahí fuera con su obra casi desnuda. Entonces no, no lo esperaba, no lo esperaba para nada. Estoy muy contenta, estoy muy contenta y muy agradecida. También tenía muchas ganas de demostrarla y de contarla y de hablar sobre ella. Así que pues muy agradecida a esta compañía que me está dando la gente, la verdad.