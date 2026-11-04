Afundación lleva a las aulas 'Cine que transforma', una serie de nueve cortos para educar en las emociones 

Una imagen de la sede de Afundación de A Coruña Patricia G. Fraga

Afundación en colaboración con FicBueu presenta el ciclo de cortometrajes 'Cine que transforma', pensado para llevar al aula temas como el acoso, la igualdad, la diversidad y las relaciones afectivas.

Cada corto va acompañado de una unidad didáctica diseñada para abrir el debate con el alumnado. Se trata de un recurso alineado con la Lomloe, que da un papel central a la educación emocional, a la prevención del acoso y a la resolución pacífica de conflicto, además de trabajar la alfabetización audiovisual.

Con una duración de 50 minutos, Afundación TV emite los contenidos online, en el propio centro educativo, totalmente gratuito para las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato

¿Cómo participar?

Para participar hay que elegir uno o varios cortos y solicitar el acceso a los vídeos a la unidad didáctica al equipo de Afundación y compartir luego la experiencia.

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Catálogo de cortometrajes

Tümpel (Charca) | Infantil y hasta 3.º de Primaria | 8 minutos. Ver tráiler

Un pequeño arenque se separa de su banco y queda atrapado en una poza. Mientras busca la salida, descubre criaturas marinas muy diferentes a él. Una historia sobre el miedo a lo desconocido y la gestión de las emociones.

Fort comme un lion (Fuerte como un león) | de 4.º de Primaria a Bachillerato y CF | 15 minutos. Ver tráiler

Una mañana de tormenta, Léonard se ve obligado a coger el autobús escolar y se enfrenta de lleno al acoso de sus compañeros. Un drama íntimo sobre el sufrimiento de las víctimas de acoso y el papel activo de quienes lo presencian.

Onderhuids (Bajo la piel) | ESO, Bachillerato y CF | 20 minutos. Ver tráiler

Keesje, una adolescente introvertida, practica natación sincronizada con sus amigas. Por fuera parecen el grupo perfecto, pero bajo la superficie crecen las tensiones y el acoso encubierto. Un retrato de la presión de grupo y de la búsqueda de la propia identidad.

En la página web de Afundación pueden verse los títulos y los tráiler de las cintas que se añadirán al catálogo próximamente. Además, se encuentran las normas y el formulario de solicitud.