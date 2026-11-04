Una de las partes más curiosas y distintivas de los nuevos Cantones de A Coruña será su exedra, el gran banco semicircular situado en la plaza de Mina. Hace algo más de quince días que se inició la instalación de esta parte de la obra y a la exedra solo le falta por colocar la parte de madera.

Una madera que no solo se refiere a la de las bancadas en las que coruñeses y turistas se podrán sentar, sino también al árbol con el que se completará la instalación de la plaza de Mina.

Comienza la instalación de la exedra de los Cantones Más información

Con esta exedra semicircular el objetivo del Ayuntamiento es el de crear una zona de estancia con un banco corrido justo enfrente de donde está la tienda Tezenis. Después de las bancadas, semejantes a las que ya están instaladas en el espacio del Obelisco o junto al teatro Colón, la reforma pasará a dotar la plaza de Mina de un árbol. Según el proyecto original, el ejemplar estará justo en el centro del semicírculo, aunque las previsiones apuntan a que hasta el mes que viene no se podrá ver todavía el resultado final, ya que la jardinería es lo último que se dispone.

¿Qué es la exedra?

Esta palabra, en lenguaje arquitectónico, hace referencia a una construcción descubierta, de planta semicircular, con asientos y respaldos fijos en la parte interior de la curva, que se remonta a la época griega y romana. Se trata de un elemento que crea un entorno cerrado y lo convierte en un espacio de reunión y encuentro pero también. En el caso de la ciudad de A Coruña servirá como remate y nuevo símbolo de los Cantones, porque se encuentra a sus puertas.

El banco de la plaza de Mina será el más largo de todos los que ha instalado hasta la fecha la Concejalía de Infraestructuras.