A Coruña acogerá este fin de semana las III Jornadas Técnicas de Salvamento y Socorrismo

Las jornadas tendran lugar en el hotel Riazor EC

A Coruña acogerá este fin de semana, los días 7 y 8 de noviembre, la tercera edición de las Jornadas Técnicas de Salvamento y Socorrismo, organizadas por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA) con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y de la Federación Galega de Natación (FEGAN). El encuentro reunirá alrededor de 50 participantes procedentes de los diferentes ámbitos de este deporte, entre personal técnico, árbitros, deportistas y responsables de la organización de competiciones.

Las jornadas se desarrollarán en el hotel Riazor y en la Piscina Municipal de Riazor, con un programa que combinará la formación teórica con la práctica deportiva. A lo largo de las dos jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con las técnicas de natación, el rendimiento en las pruebas de arena, la psicología deportiva y la organización de eventos, entre otras materias.

Una de las principales novedades de esta edición será la celebración de una sesión práctica en la Piscina Municipal de Riazor, que estará dirigida por el nadador olímpico y medallista en campeonatos mundiales Aschwin Wildeboer. Durante esta actividad, prevista para la tarde del sábado, de 16.00 la 19.00 horas, lo deportista afondará en los aspectos técnicos de lo nacido ondulatorio subacuático.

El encuentro tiene como objetivo proporcionar nuevas herramientas y metodologías de aprendizaje a los diferentes profesionales y deportistas vinculados al salvamento y socorrismo, contribuyendo a la evolución de esta disciplina tanto en el deporte de base como en alto nivel. Además, busca fomentar el intercambio de conocimientos y reforzar la colaboración entre deportistas, equipos técnicos, árbitros, clubes y federaciones.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la importancia de que A Coruña acoja iniciativas de este tipo, que contribuyen a la formación y a la especialización en el ámbito deportivo. “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por apoyar encuentros que favorezcan el intercambio de conocimientos, la mejora de la preparación de deportistas y profesionales y la colaboración entre clubes y federaciones, contribuyendo así a impulsar el deporte en nuestra ciudad”, señaló Vázquez.

Dos jornadas de formación e intercambio de experiencias

El programa comenzará el sábado 7 de noviembre, con una primera sesión teórica entre las 10.00 y las 14.00 horas. Por la tarde se desarrollará la actividad práctica en la Piscina Municipal de Riazor, entre las 16.00 y las 19.00 horas. Las jornadas continuarán el domingo 8 de noviembre, con una nueva sesión formativa de 10.00 la 14.00 horas.

La tercera edición de estas jornadas permitirá reunir en A Coruña profesionales y especialistas de diferentes ámbitos del salvamento y socorrismo, favoreciendo la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias alrededor de la formación, la tecnificación y el rendimiento deportivo.

El Ayuntamiento de A Coruña colabora en la celebración de esta iniciativa, organizada por la FESSGA, que contribuye a promover la formación especializada y el desarrollo del salvamento y socorrismo como disciplina deportiva.