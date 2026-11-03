Dispositivo de seguridad en el colegio de Zalaeta tras evacuar a los alumnos G.P.

Los niños del colegio Zalaeta no olvidarán la jornada escolar de este martes. Lo que parecía un día normal se convirtió en un gran susto que, por suerte, terminó sin mayores consecuencias.

Fue en torno a las 11.10 horas cuando desde el propio colegio llamaban a la Policía Local para informar de que estaban oliendo a quemado dentro de las instalaciones. Enseguida se activó un protocolo antiincendios, que incluyó la evacuación de aproximadamente dos centenares de alumnos, a los que sacaron al patio.

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Además, la Policía Local, desplazada al lugar junto a la Nacional, los Bomberos y una ambulancia, tuvo que cortar al tráfico la calle Curros Enríquez entre Zalaeta y el Paseo Marítimo. Fueron unos 40 minutos de corte, hasta que cerca de las doce de la mañana la situación se normalizó.

Finalmente, la revisión de los Bomberos detectó que el problema estaba en una caldera que no estaba realizando correctamente la combustión, por lo que desde el colegio procedieron a informar a los técnicos para arreglarla.

Desde el colegio Zalaeta también enviaron un mensaje a las familias para tranquilizarlas. En él explican que activaron el protocolo de emergencias por la incidencia con la caldera, pero que todo el alumnado "está perfectamente. La evacuación fue totalmente exitosa y los servicios de emergencia funcionaron perfectamente".