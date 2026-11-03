Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un susto con una caldera obliga a evacuar a los alumnos del colegio Zalaeta

Los Bomberos tuvieron que acudir a revisar las instalaciones

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/11/2026 12:34
Dispositivo de seguridad en el colegio de Zalaeta tras evacuar a los alumnos
Dispositivo de seguridad en el colegio de Zalaeta tras evacuar a los alumnos
G.P.
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los niños del colegio Zalaeta no olvidarán la jornada escolar de este martes. Lo que parecía un día normal se convirtió en un gran susto que, por suerte, terminó sin mayores consecuencias.

Fue en torno a las 11.10 horas cuando desde el propio colegio llamaban a la Policía Local para informar de que estaban oliendo a quemado dentro de las instalaciones. Enseguida se activó un protocolo antiincendios, que incluyó la evacuación de aproximadamente dos centenares de alumnos, a los que sacaron al patio.

Bomberos recorriendo la avenida de Buenos Aires

Los bomberos recorren la ciudad ante varias alarmas por olor a gas

Más información

Además, la Policía Local, desplazada al lugar junto a la Nacional, los Bomberos y una ambulancia, tuvo que cortar al tráfico la calle Curros Enríquez entre Zalaeta y el Paseo Marítimo. Fueron unos 40 minutos de corte, hasta que cerca de las doce de la mañana la situación se normalizó.

Finalmente, la revisión de los Bomberos detectó que el problema estaba en una caldera que no estaba realizando correctamente la combustión, por lo que desde el colegio procedieron a informar a los técnicos para arreglarla.

Desde el colegio Zalaeta también enviaron un mensaje a las familias para tranquilizarlas. En él explican que activaron el protocolo de emergencias por la incidencia con la caldera, pero que todo el alumnado "está perfectamente. La evacuación fue totalmente exitosa y los servicios de emergencia funcionaron perfectamente".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Irene Montero en A Coruña

Irene Montero, en A Coruña, llama a una participación "masiva" en la huelga general
Lara Fernández
Operarios trabajando en una pasarela

La rehabilitación del paseo del Mero avanza con la renovación de varias pasarelas de madera
Redacción
El ideal gallego

El aviso de bomba en un vuelo procedente de Manchester pone en alerta al aeropuerto Murcia
EFE
Dispositivo de seguridad en el colegio de Zalaeta tras evacuar a los alumnos

Un susto con una caldera obliga a evacuar a los alumnos del colegio Zalaeta
Noela Rey Méndez