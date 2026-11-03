Miguel Lorenzo: "Si Felipe II le encarga a Inés Rey el Escorial, todavía estaría en obras"

Rueda de prensa de Miguel Lorenzo Patricia G. Fraga

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, exigió este martes que el Ayuntamiento ceda suelo a la Xunta para construir vivienda porque, dijo, "es la única administración que construye en la ciudad: los gobiernos socialistas de Inés Rey y Pedro Sánchez, cero".

El popular, además, prometió que cuando "sea alcalde", cederá suelo al Gobierno autonómico "para que construya más viviendas públicas y acabaré con el bloqueo de Inés Rey que tiene parcelas disponibles para licencia que no quiere dar".

Lorenzo, por otra parte, aseguró que Inés Rey "debe elegir entre ser el problema atrasando la cesión hasta que haya cambio de alcalde o ser parte de la solución y cederlas ya. La alcaldesa habla de atrasos de la Xunta y lleva siete años para un edificio en Xuxán, tardó el triple de los previsto en Pontejos, tiene cuarenta viviendas sin reparar o lleva tres años sin convocar subvenciones para rehabilitar. Si Felipe II le encarga a Inés Rey el Escorial, todavía estaría en obras, Inés Rey también renunció a 38 millones de euros de la venta de un solar municipal para regalárselo a una empresa privada, de la renuncia al aparcamiento de la intermodal, de la obra de los Cantones y del regalo a la concesionaria de Nostián, con los que podría construir 200 viviendas públicas".