La parcela de Sabón devastada por un fuego hace diez años volverá a tener actividad empresarial

Obras para construir la nueva nave de Erum Corporation en el solar devastado por el fuego en 2016 Javier Alborés

Un virulento incendio arrasó una nave de la empresa Acteco en el polígono de Sabón (Arteixo) durante el mes de diciembre de 2016. En la noche del sábado día 3, saltaron todas las alarmas cuando un enorme fuego estalló en esta planta de reciclaje y causó una importante alarma.

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En el interior de estas instalaciones se almacenaban, entre otros, cartones y materiales de plástico que, al ser calcinados, provocaron una intensa humareda negra que se dejó ver a kilómetros de distancia y que cubrió por completo el cielo en el municipio arteixano.

Nuevo proyecto

Pocas semanas antes de que se cumpla el décimo aniversario de este suceso, este solar se prepara para retomar la actividad empresarial. En concreto, los operarios trabajan para completar la construcción de una nave de color gris que encara su fase final tras varios meses de trabajos y que se destinará a la gestión, tratamiento y reciclaje de residuos, además de albergar oficinas y vestuarios para el personal. El promotor de esta actuación es Erum Corporation, grupo empresarial que posee una importante participación en Acteco.

Se trata de un proyecto que ha tenido varios años de gestación y que ahora ya empieza a ver la luz al final del túnel. La propia Acteco solicitó en junio de 2023 una licencia de obras al Ayuntamiento de Arteixo para acometer la construcción de este inmueble, con un presupuesto de ejecución material de 1,3 millones de euros. En abril de 2024, Erum Corporation solicitó el cambio de titularidad de la autorización municipal para ponerla a su nombre.

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Ahora, la nueva instalación ya toma forma. Se trata de una nave industrial de grandes dimensiones con una fachada moderna que combina paneles en todos grises. También cuenta con un cierre perimetral de verja metálica y un portón de entrada. La parcela tiene una superficie de 8.700 metros cuadrados y la altura máxima del edificio es de catorce metros.

Arrasada

La parcela estuvo sin registrar apenas actividad desde 2016 hasta el inicio de estas obras, ya que la empresa se había trasladado a otra ubicación para atender a sus clientes.

El fuego de 2016 arrasó por completo la instalación y la dejó inutilizable. La gran fuerza de las llamas y la posibilidad de que hubiese materiales tóxicos hizo que fuesen imposibles de contener con solo los efectivos del parque de bomberos de Arteixo, por lo que estos solicitaron apoyo a sus compañeros de A Coruña, Carballo y Betanzos, además de efectivos de Protección Civil, Axega y Policía Local y Guardia Civil. Desde A Coruña se desplazaron hasta cuatro dotaciones.

La refinería de Repsol ofreció material antiincendios para controlar estas grandes llamas, mientras que desde la Autoridad Portuaria se prestaron barreras de protección anticontaminación. El jefe del parque de los bomberos de Arteixo, Alejandro García, explicó en aquel momento que el fuego ya había alcanzado dimensiones “alarmantes”.