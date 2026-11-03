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A Coruña

La obra de los Cantones encara su final con la fase de jardinería

La vegetación ocupará 1.200 metros cuadrados de superficie, el triple de lo existente hasta ahora

Lara Fernández
Lara Fernández
03/11/2026 14:35
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Obras en los Cantones
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La obra de los Cantones acelera su final con la instalación de la jardinería. El Gobierno local comenzó esta semana a ejecutar las actuaciones de ajardinamiento, que marcan la configuración final de lo que será la renovada 'sala de estar' de los coruñeses. Los elementos vegetales ocuparán más de 1.200 metros cuadrados de superficie, el triple de lo existente hasta ahora. 

Los operarios comenzaron esta semana a colocar nuevas especies arbustivas en las jardineras ya instaladas, como la del Cantón Pequeño, de cien metros de longitud, en la que se están plantando especies como la salvia stipa, stipa tenuissima (gramínea), salvia officinalis y anémona amarilla. Por su parte, en la jardinera que separa el carril bici irán pachysandra y rododendros. 

En los próximos días se plantarán tapizantes en distintos puntos y los dos carpes previstos para Juana de Vega. También se concluirá en este tramo final de las obras, con la instalación de todos los árboles pendientes, que elevarán a 32 el número total de ejemplares, frente al único que había antes de la reforma. “O que estamos a facer nestes días é rematar unha actuación que achegará espazos de estancia e aumentará as zoas verdes na liña do que xa vimos facendo en rúas como San Andrés”, señala la alcaldesa, Inés Rey.

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