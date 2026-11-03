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A Coruña

Irene Montero, en A Coruña, llama a una participación "masiva" en la huelga general

La cabeza de lista de Podemos ve "consenso social" para la dimisión de Óscar Puente

Lara Fernández
Lara Fernández
03/11/2026 12:57
Irene Montero en A Coruña
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Irene Montero, cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, visitó este martes A Coruña. Atendió a los medios en la plaza de Santa Catalina, donde hizo un llamamiento a la participación "masiva" en la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre. 

Montero acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de buscar la "sumisión patronal". Lo hizo después de que el popular llamase este martes a los sindicatos a reconsiderar el paso por ser "un grave error" tras el accidente ferroviario de Urda. "La huelga es un derecho fundamental y gracias a ellas tenemos derechos, también el señor Feijóo".

La cabeza de lista de Podemos aseguró, además, que existe un "consenso social" para la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y abogó por "renacionalizar" el transporte ferroviario. La líder de la formación morada afirmó, a su vez, que el problema de fondo radica en la liberalización del sistema, lo que considera "el principal error humano". "Cuando se empieza a hacer negocio con un servicio público y con un derecho, se pone en riesgo la vida de la gente; se ve en la sanidad, en la lucha contra la violencia machista y también en los transportes", añadió.

El futuro de Podemos en A Coruña y Galicia

Preguntada por las elecciones municipales de mayo, en las que Podemos buscará lograr representación en A Coruña, Montero sostuvo que es necesario "dar todas las batallas. Las causas justas hay que pelearlas siempre; todo el mundo sabe que allí donde hay un representante de Podemos, bien sea en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el Congreso, también en las calles, en las luchas, en los sindicatos y en las asociaciones de vecinas, hay alguien que va a mantener intacta la esperanza de que las cosas se pueden cambiar".

Irene Montero en A Coruña

Sus expectativas de cara a los resultados en Galicia de los comicios nacionales del 29 de noviembre, para los que las encuestas apuntan como voto útil de la izquierda al PSOE y BNG, la líder de Podemos opina que a día se hoy se atraviesa "un momento en el que todo el mundo ve que necesita tener en las instituciones a personas que vayan a defender que los problemas vienen de arriba y que se atrevan a decir las cosas que casi nadie se atreve a decir porque tienen un coste político. Necesitamos proteger los derechos, los servicios públicos. Tenemos toda la energía". 

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