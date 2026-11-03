Celestino Poza, Manuel Aguilar, José Luis Álvarez Naveiro y Julio Sacristán contemplan el cráneo de un dinosaurio Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, una exposición organizada en O Burgo por Caixa Galicia descubrió los enigmas de los dinosaurios; hace 50 años, en 1976, un hombre de A Coruña apareció muerto en una casa que poseía en Cecebre; hace 75 años, en 1951, se hundió una embarcación de pesca cerca de la Torre de Hércules; y hace 100 años, en 1926, muchos fueron los coruñeses que participaron en los donativos para llevar a cabo la Coronación de la Virge de los Dolores.

Hace 25 años | O Burgo muestra los misterios del reinado de los dinosaurios

El jurásico llega al municipio de Culleredo de la mano de la Obra Social de Caixa Galicia. La entidad es la responsable de la muestra que sobre la historia de los dinosaurios se inauguró en el aula natural Juan Lambeye del jardín botánico de O Burgo. La exposición, según el concejal de Cultura, Celestino Poza, responde al gran interés que despierta en el público el mundo de los dinosaurios. El edil anunció que la muestra es la primera actividad que se desarrolla en el aula de la naturaleza.

En A Coruña, la ampliación del tranvía desde la fuente de los Surfistas hasta las Esclavas va a modificar la distribución del Paseo Marítimo a la altura de la glorieta de los Salesianos.

Portada de El Ideal Gallego del 03 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un hombre de aparece muerto en una casa que poseía en Cecebre

Apareció muerto en una casa que poseía en Cecebre, un hombre de 62 años, vecino de la avenida del General Sanjurjo. La víctima salió de su casa el domingo último para realizar una vigilancia a una casa situada en Cecebre. Pero el lunes no había regresado a La Coruña y la familia, extrañada de que no hubiese vuelto, se trasladó para conocer las causas de la desaparición. Al llegar a Cecebre observaron que la casa estaba cerrada por dentro. Como no podían entrar, requirieron la ayuda del dueño de una tienda cercana. Este subió por una ventana al piso superior y no vio nada anormal. Con la ayuda de otro vecino, ambos bajaron a la planta baja, y en la cocina hallaron, inerte, el cuerpo del hombre. Por el momento se ignora la forma en que perdió la vida.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de diciembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Una embarcación de pesca, hundida cerca de la Torre de Hércules

Cuando durante la mañana se dedicaba a las faenas de la pesca de arrastre al noroeste de la Torre de Hércules la embarcación de la base de El Ferrol del Caudillo “Diego Calviño” sufrió una vía de agua que produjo el hundimiento de la misma. Otra embarcación, “El Activo”, acudió en su auxilio, logrando poner a salvo los nueve tripulantes de la siniestrada a bordo de la que fueron traídos a La Coruña sin que sufrieran daños.

Por otra parte, en la Comisaría de Policía presentó una denuncia un joven de 28 años, propietario de un taller mecánico sito en Juan Flórez, al que le rompieron el parabrisas de un coche que tenía en reparación, pudiendo observar que en las proximidades del mismo apareció una botella rota, la cual fue arrojada desde uno de los pisos.

Portada de El Ideal Gallego del 03 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Muchos son los donativos para la Coronación de la Virgen de los Dolores

La suscripción abierta para coronar a la Virgen de los Dolores, tan querida por el pueblo de La Coruña, continúa con éxito cada vez más creciente. Son muchísimas las personas de todas las clases sociales de dentro y fuera de la población, obreros anónimos, muchachas de servicio, que con seudónimo dan su limosna, damas de alta categoría y caballeros que reparten sus joyas con la que tantos favores ha hecho a los coruñeses. Todos demuestran gran interés en tener participación en esa corona que como tributo de gratitud, el pueblo de La Coruña algún día ha de ceñir en la frente de su Virgen de los Dolores. Los donativos se están recibiendo en las oficinas de San Nicolás y Estrecha de San Andrés.

Portada de El Ideal Gallego del 03 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego