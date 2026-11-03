Guitián ingresa en el Instituto José Cornide
María Pita acogió ayer el acto de ingreso de Carlos González Guitián como numerario del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, quien pronunció un discurso en el que repasó la historia de los balnearios marítimos de la ciudad.
Pronunció en el palacio municipal de María Pita su discurso de ingreso como numerario del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Bajo el título de ‘Balnearios marítimos y baños de mar en A Coruña. 1834-1934’, que se centra en la historia de un patrimonio herculino por momentos olvidado.
El trabajo surge de una exposición realizada en Santiago en el año 2017, ‘Balnearia bibliográfica’, tras mucho tiempo de trabajo en años previos con el fallecido doctor Fausto Galdo. “Me di cuenta que de nunca se había abordado el tema de los balnearios marítimos, tal vez porque no queda ninguno”, apunta González Guitián.
El primero de A Coruña lo sitúa en 1834, en O Parrote. “A Coruña fue una ciudad que abordó la construcción de baños marítimos de forma muy temprana”, apunta el próximo numerario del Cornide, recordando que fueron los miembros de la Academia de Medicina y Cirugía los que se trajeron del exilio francés esta idea.