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A Coruña

ExpoCoruña acoge el 28 de noviembre la segunda edición de Lama Zeta, que conectará naturaleza y creatividad 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/11/2026 18:15
Presentación Lama_Zeta
Fernández, Vidal y Suárez, esta mañana con el cartel de Lama Zeta
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ExpoCoruña acogió esta mañana la presentación del cartel de la segunda edición del mercado sostenible Lama Zeta, que se celebrará en el recinto el próximo 28 de noviembre y que por vez primera tendrá horario nocturno. Acudieron Andrés Fernández, director de ExpoCoruña, y Thais Suárez, creadora de Lama Zeta, además de representantes de Danza 10, como Alexandra Vidal, quien realizó una demostración de baile en directo. Su escuela formará parte de esta edición.

Fernández señaló que “la incorporación de Lama Zeta a la programación de eventos que cuentan con la colaboración de ExpoCoruña supone una nueva oportunidad para seguir ampliando y enriqueciendo nuestra oferta de actividades, acercando al público propuestas diferentes, atractivas y con capacidad para generar nuevas experiencias".

Cartel de LAMA Zeta

EXPOCoruña acoge el primer mercado sostenible LAMA ZETA

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Recalcó así que “en ExpoCoruña creemos firmemente en el valor de los eventos como motores de dinamización económica, social y cultural, así como en su capacidad para atraer nuevos públicos y generar actividad en nuestro entorno. Por eso, seguimos trabajando para acompañar iniciativas que aporten valor y contribuyan a consolidar nuestro recinto como un espacio de referencia para la celebración de encuentros y experiencias de todo tipo”. Y añadió que “la llegada de Lama Zeta se suma a la colaboración que mantenemos con citas ya consolidadas como BioCultura y EcoTurismo, Eventos del Motor, ExpoRock o Pata Pata".

“Nuestro objetivo es seguir construyendo una programación plural, dinámica y de calidad, apostando por iniciativas que nos permitan crecer junto a los promotores, las empresas y el conjunto de la sociedad gallega. Estamos convencidos de que esta nueva incorporación contribuirá a seguir fortaleciendo ese camino”, finalizó el director.

El plazo de inscripción para participar como expositores, impartir talleres o colaborar en esta edición continúa abierto y los interesados podrán hacerlo a través de www.lamazeta.es, convirtiéndose en parte de esta cita con la sostenibilidad. Ya está confirmada la participación de Zebra Escuela Talles y de Feitiña Studio, que realizarán talleres de ‘porta ramos’ y joyería botánica, respectivamente. Asimismo, también tienen la intervención del estudio Danza 10 que realizará una demostración de baile y de Cosentino, que cederá materiales para una instalación efímera que Thais Suárez diseñará inspirándose en la aurora boreal.

La cita comenzará a las 17.00 horas del 28 de noviembre y se prolongará hasta las 01.00 horas y acogerá un centenar de propuestas para el público entre ceramistas, viveros, floristerías, artistas, marcas sostenibles y oferta gastronómica. Un espacio abierto a públicos de todas las edades y con sello pet friendly que se consolida y da un paso más creando una experiencia renovada y atractiva para todos los públicos.

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