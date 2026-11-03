El ultramarinos de A Coruña donde siempre conocen tu nombre: “A la gente le gusta el trato cercano”

Patricia Barreira, en Ultramarinos Patri, ubicada en la calle Historiador Vedía Quintana

Bastan unos pocos minutos en Ultramarinos Patri para ver que aquello, más que un comercio, también es un punto de encuentro de barrio. El trasiego de clientes que atraviesa cada día sus puertas en la calle Historiador Vedía, bien sea para comprar comida u otros productos o para recoger sus paquetes, saluda –y es saludado– por su nombre a una Patricia Barreira que, desde la parte de atrás de la barra y con semblante amable, atiende incansable las necesidades de sus vecinos.

Unos clientes, asegura la comerciante, que ya son “de toda la vida”. “Yo le cogí el local a una señora que a su vez ya lo había heredado de sus padres. La tienda no tiene cientos de años pero sí es de toda la vida, creo que de los años 70 o puede que incluso los 60”. Barreira llegó a regentar la tienda hace “unos trece o catorce años”. Por aquel entonces se llamaba Ultramarinos Fina, por la anterior dueña. “Siempre me llamaron la atención este tipo de tiendas. Yo me dedicaba a la pastelería y los horarios eran algo complicados. Como me gustaba este local, que yo vivía en esta calle y siempre venía, me lancé a cogerlo”, resume.

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Desde entonces, ha visto cambiar el barrio y el modelo de negocio: “Tienes que adaptarte a las necesidades de la gente”. Como ejemplo, comenta que su local sirve como lugar de recogida de paquetes, pero también ha cambiado el propio producto. “Ahora tengo muchas cosas sin azúcar o sin gluten, más específicas. Aquí no tengo tanto como en un supermercado, pero si algún cliente me pide algo concreto lo intento traer”, dice.

También más producto de proximidad. “Lo que tienen las tiendas pequeñas es que trabajamos con pequeños productores o empresas que nos distribuyen productos que a lo mejor no encuentras en los supermercados. El producto de proximidad, que lo demanda mucho la gente, y en general todo lo que sea producto fresco de aquí, cosas como la miel por ejemplo, se demanda mucho”, manifiesta.

La miel artesana que vende Quintana

No nota, en cualquier caso, menos clientela que antes. “Hay mucha gente que venía, mayor, que ya no está. Pero cada vez notas que viene gente más joven, que no pasa eso típico que se dice de que ‘a las tiendas de barrio van las abuelas’, a la gente le gusta el trato cercano y está cada vez más concienciada de que la alimentación va muy ligada a la salud, que cuanto más natural comas mejor”, alude.

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El trato, precisamente, es clave. “A la gente que viene habitualmente la conozco, y ellos a mí. A veces alguien te deja unas llaves, o un repartidor viene con un paquete de alguien que no estaba en casa o cualquier detalle del estilo que en otros supermercados no se pueden dar porque tienen un trato mucho más impersonal, pasan 300.000 personas por allí al día y es muy complicado que se establezca un vínculo de cercanía con los clientes”, opina. En el caso de su tienda, quizá haya relevo generacional: “Mi hijo está conmigo los fines de semana. No sé si habrá relevo, pero le gusta”. “Si no tiene una salida en lo suyo, que aún está estudiando, es una buena opción. Se le da súper bien y los clientes están muy contentos con él”, presume.