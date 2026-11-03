El Supremo obliga a revisar si A Coruña cumple el acuerdo sobre el edificio Fenosa

El edificio Fenosa Archivo El Ideal Gallego

El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictar un nuevo auto y revisar si el Concello de A Coruña ha cumplido el acuerdo que evitó el derribo del antiguo edificio de Fenosa, tras la queja de los demandantes por los retrasos en la construcción de 50 viviendas públicas en Xuxán.

El conflicto se remonta a una sentencia del Supremo que declaró ilegal la licencia concedida a Fadesa para construir el antiguo edificio de Fenosa y ordenó su derribo.

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En 2019, el Ayuntamiento de A Coruña, los denunciantes y los propietarios alcanzaron un acuerdo de mediación que evitó la demolición a cambio de varias medidas, entre ellas la construcción de 50 viviendas protegidas en Xuxán, la indemnización a los demandantes y la elaboración de un catálogo de buenas prácticas urbanísticas.

Las obras de las viviendas, adjudicadas en noviembre de 2024, están en marcha y la previsión municipal es que concluyan en otoño de 2027.

Los demandantes acudieron de nuevo a los tribunales en 2024 al considerar que el compromiso seguía sin cumplirse, pero el TSXG rechazó entonces su petición al entender que la sentencia ya se había ejecutado con la homologación del acuerdo en 2019.

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Ahora, según el fallo, el Supremo reitera la doctrina de que "la ejecución de las sentencias no finaliza con la homologación de los acuerdos alcanzados en mediación intrajudicial para la ejecución del fallo, sino que se extiende a la tutela y seguimiento por el órgano judicial que dictó el auto de homologación del cumplimiento de dichos acuerdos, debiendo resolver las cuestiones que se planteen en el correspondiente incidente de ejecución".

El TS dicta su sentencia al estimar el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 1 de octubre de 2024 del TSXG, que desestimó el recurso de reposición formulado contra auto de 2 de mayo de 2024 del mismo tribunal, en Incidente de Ejecución Definitiva, autos que quedan anulados.