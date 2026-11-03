El Plan Estratégico del Puerto de A Coruña ya está casi listo para ser aprobado

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña celebró el Foro de Clientes, que alcanzó su decimonovena edición. Más de 70 representantes de la comunidad portuaria coruñesa, incluyendo empresas operadoras, servicios portuarios, sector pesquero, administraciones públicas y fuerzas de seguridad, se dieron cita en este encuentro.

El presidente del organismo portuario, Martín Fernández Prado, expuso que el 2027 será un año clave en el Puerto Exterior de Langosteira con la puesta en servicio de la conexión ferroviaria y el desarrollo de obras muy destacadas para el futuro inmediato de la dársena. Entre ellas citó la ejecución de los nuevos puntos de atraque de graneles líquidos y del muelle previsto en la zona sur, para dar servicio a las concesiones vinculadas a la eólica marina.

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Además, señaló que el Plan Estratégico está prácticamente elaborado y se elevará al próximo Consejo de Administración y que el Máster Plan de Coruña Marítima se adjudicará antes de final de año.

Obras

Fernández Prado destacó que en 2026 se consolidaron los grandes proyectos del Puerto, citando el desarrollo del Plan Estratégico, la fase final del concurso de Coruña Marítima, la conclusión de las obras del acceso ferroviario a Langosteira y la continuación de los trámites correspondientes a la solicitud de Exolum y la segunda fase del traslado de Repsol.

La Autoridad Portuaria destaca que, con ello, 2027 será un año intenso en el Langosteira. “La puesta en marcha de la conexión ferroviaria modificará el paisaje portuario y las operativas de carga y descarga de mercancías.”, afirma.

También comenzarán las obras en la zona sur, con un presupuesto de 97,5 millones de euros de fondos europeos, que permitirán construir un muelle de 450 metros y sus explanadas terrestres.