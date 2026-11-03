El futuro de Torres & Sáez, empresa de A Coruña: prevé subir su cuota de mercado en medio de la volatilidad

Material almacenado por Torres & Sáez en su nave de Pocomaco, en A Coruña Quintana

Torres & Sáez, histórico grupo empresarial que tiene su sede central en A Coruña, ha presentado sus cuentas anuales, lo que permite conocer, además de sus ventas y beneficios, las perspectivas de futuro que maneja.

La compañía señala que la evolución de la actividad “en el segmento de producto siderúrgico” estará condicionada por “el comportamiento del mercado internacional en términos de precios”, así como “por la evolución de la demanda a nivel local”. Durante los primeros meses de este año 2026, la empresa detectó “una recuperación de los precios del acero”, en línea con “el cambio de tendencia identificado al cierre del ejercicio 2025”.

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También explica que espera aumentar su “cuota de mercado en términos de volumen” (número de toneladas). Eso sí, incide en que “la evolución del resultado” dependerá, fundamentalmente, del “nivel de precios y de la capacidad de estos para sostener márgenes en niveles más alineados” con los observados en ejercicios previos.

En relación con esta línea de negocio, Torres & Sáez indica que las inversiones acometidas en los últimos ejercicios, entre las que destaca la instalación de maquinaria para el tratamiento de productos siderúrgicos, permitirán reforzar “la capacidad de servicio” y mejorar “la eficiencia operativa”, encontrándose operativas ya en este 2026.

La compañía coruñesa también asegura que la actividad de suministro industrial mantiene “una perspectiva de crecimiento moderado y sostenido”, en línea con la tendencia registrada en años anteriores.

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El informe de gestión de 2025 detalla que se prevé continuar impulsando su crecimiento mediante la “ampliación de la cobertura comercial en nuevas áreas geográficas”, reforzando así su “posicionamiento y diversificación” de la base de clientes.

Datos

A través de la sociedad mercantil Almacenes Torres y Sáez (cabecera de este entramado empresarial), presentó sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, en las que registró unas ventas de 37,42 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5,6%, en comparación con los 35,43 millones de euros alcanzados durante 2024.

Las ganancias de la compañía, que cuenta con 135 empleados, también se comportaron de forma positiva. Logró incrementarlas en un 22,58%, al contabilizar 369.727 euros, superando a los 301.619 euros del ejercicio anterior. Esta mejora en las cifras económicas de Torres & Sáez se produce a pesar de un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre y la volatilidad en los costes, según el informe de gestión de la empresa.