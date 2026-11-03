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A Coruña

El comercio sin vecinos que ahora también se queda sin viajeros: "Mantenemos la esperanza”

La Carballesa, la única tienda de la antigua terminal de Caballeros, se resiste a cerrar tras la marcha de viajeros a la avenida de A Sardiñeira

Dani Sánchez
Dani Sánchez
03/11/2026 19:50
Campos y Ron, esta mañana, en su comercio de la antigua estación
Campos y Ron, esta mañana, en su comercio de la antigua estación
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El cambio de ubicación de la estación de bus no solo deja inútiles las dársenas de la terminal de la calle Caballeros, también deja sin clientes –por lo menos un número importante de ellos– al único comercio que resistía en la terminal: La Carballesa. La tienda, que cada día despacha cafés, refrescos, bollería o bocadillos, entre otros productos, ahora se enfrenta a una nueva rutina sin viajeros, lo que pone en jaque la continuidad del negocio.

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Así lo cree su propietaria, María Campos, quien junto a Adiela Ron y otras dos empleadas, amanecieron esta mañana sin el grueso de viajeros habitual. Aunque “hubo bastantes que se acercaron porque desconocían el cambio de estación”, comentó Campos. El establecimiento, fundado por sus padres el mismo día que se levantó la terminal, empieza a vivir algo muy similar a lo que sucedió en la pandemia, cuando tanto su negocio como el de todos los que se ubicaban dentro del edificio tuvieron que cerrar sus puertas. Después del confinamiento, tan solo se mantuvo en pie La Carballesa: “Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por ahora, mantenemos la esperanza, pero está claro que va a ser diferente”, apuntó la dueña del local de la estación de Caballeros.

Por ahora, la primera medida que tomarán será cambiar el horario de trabajo. Hasta ahora, cuatro empleadas se encargan de sacar adelante el negocio de 06.00 a 22.00 horas. “Ahora, solo abriremos por las mañanas, por la tarde realizaremos labores de limpieza”, comentó Campos.

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Abierta al público

No obstante, del tráfico de viajeros no es de lo único que viven en La Carballesa. Según incidieron, tiene su clientela fija. Sobre todo, trabajadores de los departamentos municipales que se ubican en el edificio, así como taxistas y examinadores de autoescuela. Y es que, tal y como informó este martes el Ayuntamiento, la antigua estación de buses seguirá abierta al público para atender distintos trámites municipales de Movilidad y Edificación, así como la solicitud de tarjetas Millennium o los permisos de ocupación de dominio público para obras y terrazas.

La planta baja, donde se localizan las dársenas, también tendrá uso. Según explicaron, provisionalmente emplearán este espacio las empresas de transporte metropolitano que precisan estacionamiento, usen la estación de abastecimiento o las que cuenten con oficinas administrativas. El acceso a los pasillos, sin embargo, queda restringido a vehículos y personas habilitadas.

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