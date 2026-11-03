El calor y la sequía de otoño amenazan la capacidad de Cecebre hasta Navidad

La presa de Cecebre, en una imagen tomada hoy Germán Barreiros

Un otoño mucho más cálido de lo normal, el tercero más seco de lo que va de siglo, ha llevado al embalse de Cecebre a cifras mucho más bajas de las habituales para estas fechas. En concreto, la presa registraba el pasado lunes una ocupación del 38,57%, según datos de Augas de Galicia. Según expertos en la materia, esta capacidad debería ser suficiente para llegar hasta Navidad.

Como apuntan fuentes consultadas, el agua de Cecebre debería bastar para garantizar el suministro hasta Navidad. No obstante, hay varios factores a tener en cuenta que hacen que la previsión sea incluso más favorable. En primer lugar, según los datos compartidos por Augas de Galicia, hay embalses (como los de Vilagudín, Touro o de Pontillón de Castro, al 92,07%, 91,80% y 73,63%, respectivamente) que tienen mucha más agua, con lo que podría redistribuirse en caso de ser necesario. Sin olvidar que pueden establecerse cortes de agua que ayuden a controlar la situación.

En segundo lugar, la previsión metereológica es que este fin de semana vuelva a llover. La llegada de precipitaciones ayudaría presumiblemente a la situación del embalse de Cecebre.

Falta de precipitaciones

Precisamente la ausencia de lluvia es la que ha provocado la situación de amenaza en el embalse, en prealerta desde mediados del pasado mes. Así, en todo el mes de octubre, según datos de la estación del Observatorio de la Aemet, se acumularon 40,31 litros por metro cuadrado, en torno a tres veces menos del valor habitual para este mes en el registro histórico: 121 litros por metro cuadrado.

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De hecho, es el décimo mes de octubre desde que hay registros en que menos llovió. Es asimismo el más seco desde 2017 y el tercero del siglo XXI, por detrás de ese mismo año y de 2007. En las tres ocasiones se produjeron situaciones de sequía. Por comparar, en diciembre de 2017 el embalse llegó a registrar un 29% de ocupación, su registro más bajo en los últimos nueve años.

Otro factor a tener en cuenta es la temperatura del terreno. El calor del verano ha conllevado jornadas en las que la temperatura del suelo ha llegado a estar cerca de los 40 grados, lo que facilita la evaporación del agua.

La tendencia de los últimos meses ha sido negativa para un embalse que, a comienzos de año, tenía sus reservas de agua al tope. A principios del mes de junio Cecebre estaba al 100% de su capacidad, y al comienzo de julio, Augas de Galicia situaba en más de un 92% de ocupación la presa, lo que lo colocaba a la cabeza de los embalses de abastecimiento de Galicia-Costa. Ha sido el calor del verano y la falta de lluvia en los últimos meses la que ha contribuido a empeorar la situación: en agosto registraba un 74% y a finales de septiembre ya un 52%.